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Продвижение лучших туристических направлений Вьетнама
Город Хошимин был удостоен премии в номинации «Ведущее туристическое коммерческое направление в Азии»; Ханой - «Ведущий туристический город в Азии»; Дананг – «Ведущее направление фестивалей и мероприятий в Азии»; Мокчау (Шонла) был назван «Ведущим природным направлением на местном уровне в Азии».
Согласно Breaking Travel News, Вьетнам полностью открылся для туризма с начала 2022 года. Сейчас туристы могут свободно открывать для себя и наслаждаться разными природными местами, такими как известняковые горы, зеленые террасные поля и пляжи с белым песком, а также различные культурные особенности трех регионов Вьетнама: северный, центральный и южный.