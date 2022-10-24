Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Продвижение лучших туристических направлений Вьетнама

На популярном сайте о путешествиях Breaking Travel News публикована статья, которая знакомит туристов с некоторыми известными туристическими направлениями Вьетнама
  Дананг – «Ведущее направление фестивалей и мероприятий в Азии»  
На популярном сайте о путешествиях Breaking Travel News публикована статья, которая знакомит туристов с некоторыми известными туристическими направлениями Вьетнама, отмеченными премией World Travel Awards (Всемирные туристические награды) в Азии и Океании в 2022 году, которая состоялась в начале сентября.

Город Хошимин был удостоен премии в номинации «Ведущее туристическое коммерческое направление в Азии»; Ханой - «Ведущий туристический город в Азии»; Дананг – «Ведущее направление фестивалей и мероприятий в Азии»; Мокчау (Шонла) был назван «Ведущим природным направлением на местном уровне в Азии».

Согласно Breaking Travel News, Вьетнам полностью открылся для туризма с начала 2022 года. Сейчас туристы могут свободно открывать для себя и наслаждаться разными природными местами, такими как известняковые горы, зеленые террасные поля и пляжи с белым песком, а также различные культурные особенности трех регионов Вьетнама: северный, центральный и южный.

ВИА

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