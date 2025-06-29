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Продвижение культурной индустрии создает импульс для развития туризма
Пробуждение наследия через культурную индустрию
В провинции Ниньбинь находятся 81 национального памятник, 3 памятник особого национального значения, 5 национальных реликвий и почти 400 нематериальных культурных объектов, внесённых в реестр. Это ценное наследие активно используется для развития культурной индустрии, особенно в таких сферах, как кино и исполнительские искусства. Комплекс достопримечательностей Чыанган является ярким примером успешного сочетания экономики и сохранения наследия, создавая уникальные культурные продукты.
Профессор, доктор наук Нгуен Тхи Тху Фыонг, директор Вьетнамского института культуры, искусства, спорта и туризма, отметила, что Ниньбинь эффективно использует потенциал таких отраслей, как культурный туризм, связанный с киноиндустрией, ремеслами, исполнительскими искусствами и медиа-мероприятиями, проводимыми на объектах наследия, таких как древняя столица Хоалы, города Ниньбинь и Тамдиеп.
В последние годы провинция провела ряд национальных и международных культурно-художественных мероприятий в уникальных природных и культурных пространствах, которые оставили яркое впечатление у публики и подтвердило потенциал развития продукции культурной индустрии. Сочетание пространств наследия с исполнительскими видами искусства стало эффективным направлением.
Туризм, особенно культурный туризм, вносит значительный вклад в валовой региональный внутренний продукт (ВРВП) провинции. Если в 2010 году доход от туризма составлял всего 551 миллиарда донгов, то в 2024 году он достиг 9 100 миллиардов донгов. Этот успех отражает эффективность устойчивого культурного туризма, связанного с отраслями культурной индустрии, такими как ремесла, мода, кино, СМИ и спорт.
Профессор Данг Ван Бай, бывший начальник Департамента культурного наследия, считает, что для устойчивого развития культурной индустрии необходима координация между предприятиями, государством и крупными экономическими корпорациями для создания модели распределения выгод.
Создание центра культурной индустрии
Провинция Ниньбинь обладает огромным потенциалом для развития культурной индустрии благодаря величественной природе, богатому наследию, уникальным ремесленным изделиям и самобытной кулинарии. Провинция реализовала множество ключевых задач, таких как создание культурной инфраструктуры, сохранение наследия, стимулирование инвестиций и формирование креативных пространств, включая культурные парки и развлекательные зоны.
28 февраля 2025 года была принята резолюция №22-NQ/TU, направленная на развитие культурной индустрии в период 2025–2035 годов с ориентиром до 2050 года. Резолюция ставит целью эффективное использование культурных ресурсов, стимулирование креативности, "зелёного" роста и устойчивого развития в новой эпохе нации.
Провинция определяет культурную индустрию как движущую силу для прорыва в сфере туризма. Наряду с привлечением туристов, Ниньбинь придаёт большое значение обновлению культурных туристических продуктов и повышению качества впечатлений, ставя цель к 2030 году достичь доли в 8% ВРВП за счёт туризма. Для достижения этой цели необходимо превратить культуру в движущий фактор, сочетая культурную индустрию с цифровыми технологиями, привлекая качественные инвестиции, и стремясь стать центральным городом, тысячелетним городом-наследием и креативным городом.
По словам директора Департамента туризма Буй Ван Маня, Ниньбинь продолжит обновлять и совершенствовать свои туристические продукты на основе развития искусства, культурных ценностей и интеграции с культурной индустрией, чтобы создавать высококачественные, профессиональные и конкурентоспособные продукты и удовлетворять всё более высокие требования международного туристического рынка.
Параллельное развитие культурной индустрии и туризма придаёт Ниньбиню уникальность и помогает оставаться в памяти туристов. Обладая особенными преимуществами, провинция может стать культурно-историческим и туристическим центром национального и международного уровня.