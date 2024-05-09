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Продвижение ключевых национальных транспортных проектов

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал ускорить реализацию ключевых национальных транспортных проектов, председательствуя на совещании 8 мая в Ханое.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании. Фото: ВИA  
На 11-м заседании Государственного руководящего комитета по ключевым национальным сооружениям и проектам глава правительства высоко оценил усилия инвесторов, строителей, инженеров и рабочих по реализации проектов за прошедшее время.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, который также является главой комитета, подтвердил цель построить 3000 км скоростных автомагистралей к 2025 году и 5000 км к 2030 году, поставленную на 13-м всевьетнамском съезде КПВ, и подчеркнул, что на этот год запланирован огромный объем работы.

Он попросил министерства, ведомства и населенные пункты принять более решительные меры по устранению препятствий для обеспечения прогресса и качества проектов, а также бороться с коррупцией и другими негативными явлениями в этой области.

Подчеркнув важность расчистки участка, он призвал местные власти активнее работать на этом этапе и завершить процедуры, чтобы обеспечить материалы для строительства, а также подготовить почву для новых проектов.
Министерствам и ведомствам также было предложено быстро распутать узлы, связанные с иностранными кредитами, и направить рабочие группы в населенные пункты, чтобы помочь им справиться с препятствиями на пути строительства.
Премьер-министр Вьетнама подчеркнул, что историческая победа при Дьенбьенфу является выдающимся примером мобилизации сил всей нации, «превращения невозможного в возможное». Необходимо воспитывать дух патриотизма у соответствующих субъектов, участвующих в инвестициях в ключевые проекты.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил на этом заседании откровенно обсудить вопросы, сложности и др. На каждом заседании руководящего комитета должна быть поставлена цель решить любую проблему с решимостью довести дело до конца. Мы должны продвигать дух победы 30 апреля и победы при Дьенбьенфу при инвестициях в строительство ключевых проектов.

ВИА/ИЖВ

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