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Продвижение и защита прав человека в период обновления страны
На конференции заместитель директора Национальной политической академии им. Хо Ши Мина, профессор Ле Ван Лой, заявил, что, имея добрые традиции любви к миру и справедливости, вьетнамский народ и вьетнамская нация, которая тысячелетиями боролась за свободу страны, хорошо осознает ценность прав человека и права на национальное самоопределение, опеделенных во Всеобщей декларации прав человека и Венской декларации и Программе действий.
По словам Ле Ван Лоя, взгляды партии на права человека отражены в документах партийного съезда, одним из которых является Резолюция № 27-NQ/TW от 9 ноября 2022 г., принятая в рамках 6-ого Пленума ЦК КПВ 13-го срока о продолжении строительства и совершенствования вьетнамского социалистического правового государства в новый период. В Резолюции четко определено: «Государство уважает, обеспечивает и защищает права человека и гражданские права».
Наряду с обновлением страны, Вьетнам приложил значительные усилия для выполнения международных обязательств, налаживания сотрудничества, совершенствования законов и механизмов для обеспечения прав человека и гражданских прав. Вьетнам участвовал в 7 из 9 основных международных конвенций Организации Объединенных Наций по правам человека и в 25-и трудовых конвенциях Международной организации труда (МОТ). Содержание конвенций было кодифицировано в Конституции и законах Вьетнама, что создало правовую основу для обеспечения прав человека.
На конференции ученые и делегаты сосредоточили внимание на разъяснении ценности Всеобщей декларации прав человека и ее применения во Вьетнаме, особенно в реализации целей Всемирной декларации прав человека во Вьетнаме.