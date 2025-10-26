Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Продвижение имиджа вьетнамских товаров в США

Постоянное участие Вьетнама в престижных выставках, таких как High Point Market, помогает вьетнамским предприятиям укреплять свои бренды, расширять партнёрские связи, повышать устойчивую экспортную стоимость и приближать реализацию цели — к 2030 году сделать Вьетнам одним из ведущих мировых центров по переработке и экспорту древесины.
  Вьетнамские товары представлены на ярмарке. Фото: tapchicongthuong.vn  
24 октября в выставочном зале AHC Showroom города Хай-Пойнт, штат Северная Каролина (США), Министерство промышленности и торговли Вьетнама совместно с соответствующими организациями открыло Неделю национального бренда Вьетнама и Национальный павильон Вьетнама на выставке High Point Market 2025.

Эти два мероприятия являются ключевыми в рамках Программы национального бренда Вьетнама и Национальной программы содействия торговле, направленных на продвижение образа высококачественной, инновационной и устойчивой вьетнамской продукции, а также на укрепление связей с американским рынком.

Неделя национального бренда Вьетнама в США представляет предприятия и товары, удостоенные звания национального бренда, воплощающие три ключевые ценности — «Качество – Инновации – Лидерство», — тем самым способствуя повышению узнаваемости вьетнамских товаров в сегменте с высокой добавленной стоимостью и утверждая образ динамичного и интегрированного Вьетнама.

24 октября в выставочном зале AHC Showroom города Хай-Пойнт, штат Северная Каролина (США), Министерство промышленности и торговли Вьетнама совместно с соответствующими организациями открыло Неделю национального бренда Вьетнама и Национальный павильон Вьетнама на выставке High Point Market 2025.

Эти два мероприятия являются ключевыми в рамках Программы национального бренда Вьетнама и Национальной программы содействия торговле, направленных на продвижение образа высококачественной, инновационной и устойчивой вьетнамской продукции, а также на укрепление связей с американским рынком.

Неделя национального бренда Вьетнама в США представляет предприятия и товары, удостоенные звания национального бренда, воплощающие три ключевые ценности — «Качество – Инновации – Лидерство», — тем самым способствуя повышению узнаваемости вьетнамских товаров в сегменте с высокой добавленной стоимостью и утверждая образ динамичного и интегрированного Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Малайзии провёл церемонию приветствия премьер-министра Фам Минь Тьиня и глав делегаций, участвующих в 47-м саммите АСЕАН

Премьер-министр Малайзии провёл церемонию приветствия премьер-министра Фам Минь Тьиня и глав делегаций, участвующих в 47-м саммите АСЕАН

47-й саммит АСЕАН, проходящий с 26 по 28 октября, включает около двадцати заседаний и мероприятий на высшем уровне.
ПОДРОБНЕЕ

Top