НОВОСТИ
Продвижение имиджа вьетнамских товаров в США
Эти два мероприятия являются ключевыми в рамках Программы национального бренда Вьетнама и Национальной программы содействия торговле, направленных на продвижение образа высококачественной, инновационной и устойчивой вьетнамской продукции, а также на укрепление связей с американским рынком.
Неделя национального бренда Вьетнама в США представляет предприятия и товары, удостоенные звания национального бренда, воплощающие три ключевые ценности — «Качество – Инновации – Лидерство», — тем самым способствуя повышению узнаваемости вьетнамских товаров в сегменте с высокой добавленной стоимостью и утверждая образ динамичного и интегрированного Вьетнама.
24 октября в выставочном зале AHC Showroom города Хай-Пойнт, штат Северная Каролина (США), Министерство промышленности и торговли Вьетнама совместно с соответствующими организациями открыло Неделю национального бренда Вьетнама и Национальный павильон Вьетнама на выставке High Point Market 2025.
Эти два мероприятия являются ключевыми в рамках Программы национального бренда Вьетнама и Национальной программы содействия торговле, направленных на продвижение образа высококачественной, инновационной и устойчивой вьетнамской продукции, а также на укрепление связей с американским рынком.
Неделя национального бренда Вьетнама в США представляет предприятия и товары, удостоенные звания национального бренда, воплощающие три ключевые ценности — «Качество – Инновации – Лидерство», — тем самым способствуя повышению узнаваемости вьетнамских товаров в сегменте с высокой добавленной стоимостью и утверждая образ динамичного и интегрированного Вьетнама.