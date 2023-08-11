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НОВОСТИ

Продвижение имиджа Вьетнама среди корейских учеников и студентов

10 августа в Ханое банк Woori совместно с Обществом корейцев в Ханое организовал программу «Дни глобальной культуры для мультикультурной молодежи». 10 августа в Ханое банк Woori совместно с Обществом корейцев в Ханое организовал программу «Дни глобальной культуры для мультикультурной молодежи».

В программе приняли участие 30 молодых корейцев в возрасте от 13 до 25 лет, из которых 11 человек имеют вьетнамское и корейское происхождения. Посетив Дом на сваях дяди Хо в Президентском дворце, здание банк Woori во Вьетнаме, здание Общества корейцев в Ханое, Национальный исторический музей..., корейская делегация больше узнала о культуре, экономике и финансах Вьетнама.

Пак Чон Иль, генеральный директор банка Woori во Вьетнаме выразил желание, чтобы эта программа принесла пользу молодым людям из мультикультурных семей, проживающим в Республике Корее. Он также надеется, что молодые люди из вьетнамских мультикультурных семей станут гражданами мира, которые внесут вклад в укрепление хороших отношений между двумя странами.

Программа «Дни глобальной культуры для мультикультурной молодежи» была проведена в рамках деятельности «Мультикультурного стипендиального фонда Woori». Этот фонд, созданный в 2012 году, ежегодно поддерживает около 500 студентов, из которых около 60% имеет вьетнамское и корейское происхождения. Фонд выбрал Вьетнам в качестве места назначения 5 лет назад. Ожидается, что данная программа будет проводиться ежегодно.

Пак Соми, возглавлявшая делегацию корейских учеников и студентов сказала: «Участвуя в этой программе, многие молодые корейцы проявляют большой интерес к Вьетнаму и больше любят вьетнамскую культуру. Когда они вернутся в Республику Корею, они расскажут своим друзьям и о Вьетнаме и поделятся своими впечатлениями от посещения этой страны.

ИЖВ/ВИА

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