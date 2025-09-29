НОВОСТИ
Продвижение железнодорожных проектов, соединяющих с Китаем
Согласно резолюции Национального собрания, проект железной дороги Лаокай – Ханой – Хайфон протяжённостью около 419 км с общим объёмом инвестиций свыше 203 трлн донгов (эквивалент 8,37 млрд долларов США) начнётся в 2025 году и планируется завершить в 2030 году. Премьер-министр поручил организовать начало строительства отдельных объектов данного проекта 19 декабря 2025 года.
Выслушав отчёты и мнения участников заседания, Премьер-министр Фам Минь Тьинь в заключении потребовал от соответствующих органов продолжать реализацию достигнутых на высшем уровне договорённостей, а также результатов первого заседания Совместного комитета, обеспечивая согласованность и полноту работы, с чётким определением: «кто отвечает, за что отвечает, в какие сроки, с какими полномочиями и каким результатом».
Глава правительства поручил продолжать тесное взаимодействие с китайской стороной, вести переговоры для согласования всех направлений сотрудничества. Министерства и ведомства должны активно выполнять задачи в рамках своих функций, полномочий и обязанностей, координируя действия между собой; при возникновении трудностей, выходящих за пределы компетенции, необходимо своевременно вносить предложения для решения на более высоком уровне.
Премьер-министр поручил Министерству науки и технологий и Министерству строительства в срочном порядке разработать, оценить и обнародовать нормы и стандарты для высокоскоростных железных дорог, а также для линии Лаокай – Ханой – Хайфон в строгом соответствии с процедурами, полномочиями и нормами национального и международного законодательства, завершив данную работу в октябре 2025 года.
Министерство образования и подготовки кадров совместно с другими ведомствами должно немедленно приступить к реализации сотрудничества по подготовке кадров. Министерству иностранных дел поручено и далее продвигать работу на высшем уровне, создавая благоприятные условия для осуществления проектов по соединению с Китаем.
Министерство финансов совместно с другими органами должно провести проверку и расчёт вариантов обеспечения финансирования: предусмотреть внутренние ресурсы Вьетнама и предложить наиболее эффективные варианты заимствования; параллельно продолжить конкретные переговоры с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций о возможности привлечения кредита для проекта; срочно представить Постоянному комитету Правительства конкретный план в октябре 2025 года.
Глава правительства также потребовал в кратчайшие сроки усилить кадровый состав и укрепить управления проектами железнодорожного строительства при Министерстве строительства; Управлению проекта железной дороги Лаокай – Ханой – Хайфон поручено максимально ускорить реализацию проекта, действуя с установкой «делать – учиться – накапливать опыт», проявляя высшую степень самостоятельности в выполнении работ, особенно тех, которые можно осуществить собственными силами.
Премьер-министр поручил Министерству строительства и соответствующим органам разработать общий план-график, включая сроки, освобождение территории и проекты-составляющие. В частности, по составной части 1 (инвестиции в инфраструктуру для соединения вокзалов по маршруту и привокзальные площади, за счёт внутренних средств) необходимо завершить разработку и утверждение технико-экономического обоснования в октябре 2025 года; завершить подготовку технического проекта для объектов, строительство которых начнётся до 6 ноября; завершить выбор подрядчиков по строительству и техническому надзору до 5 декабря; обеспечить освобождение территории и разминирование участка, предназначенного для начала работ, до 19 декабря.
По составной части 2 (строительство железнодорожных сооружений за счёт внутренних средств и кредитов) премьер-министр потребовал срочно подготовить технико-экономическое обоснование и завершить работу не позднее июня 2026 года, приоритет отдав качеству. Оценка и утверждение обоснования также должны быть проведены в оперативные сроки.
Глава правительства поручил соответствующим министерствам и ведомствам вести работу с китайской стороной для подписания Соглашения о соединении стандартной колеи железных дорог двух стран, при этом согласование документации и технических решений должно быть завершено в сентябре 2025 года.
Премьер-министр поручил Министерству строительства продолжать качественно выполнять координационную роль в сотрудничестве с Китаем, составить дорожную карту, определить сроки и конкретное содержание работ, представлять ежемесячные отчёты. Наряду с проектом железной дороги Лаокай – Ханой – Хайфон необходимо и далее продвигать проекты железных дорог Донгданг – Ханой и Монгкай – Халонг – Хайфон, соединяющие Вьетнам и Китай.