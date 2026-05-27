Продвижение вьетнамско-американского сотрудничества на основе доверия и дружбы
Приветствуя делегацию членов Конгресса США, заместитель Премьер-министра, министр национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянг подчеркнул, что в последнее время двустороннее сотрудничество между Вьетнамом и Соединёнными Штатами успешно и динамично развивается во всех сферах.
В сфере межпарламентского сотрудничества стороны регулярно осуществляют обмен делегациями, поддерживают контакты между профильными комитетами, обмениваются опытом в области законотворчества, парламентского контроля и выработки государственной политики. Это способствует укреплению взаимопонимания и политического доверия, а также созданию благоприятной правовой базы для реализации двусторонних соглашений между Вьетнамом и США. Наряду с позитивными результатами сотрудничества в экономике, торговле и инвестициях Соединённые Штаты также активно оказывают Вьетнаму помощь в ликвидации последствий войны, реализации проектов по очистке территорий от диоксина, поддержке малоимущих и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Фан Ван Зянг выразил надежду, что члены Конгресса США и впредь будут выступать практическими мостами дружбы, способствующими развитию сотрудничества между двумя странами в различных областях, включая экономику, торговлю, образование и подготовку кадров, техническое сотрудничество и оборонную промышленность, подготовку пилотов и обучение английскому языку военнослужащих Вьетнама.
Члены Конгресса США выразили удовлетворение возможностью посетить Вьетнам и ознакомиться с достигнутыми страной всесторонними успехами в деле строительства и социально-экономического развития, а также в повышении уровня жизни населения. Они отметили, что нынешний визит делегации во Вьетнам призван донести послание о стремлении вносить вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами и народами США и Вьетнама..
Поблагодарив заместителя Премьер-министра, министра национальной обороны Фан Ван Зянга за проявленную в ходе встречи добрую волю к сотрудничеству, члены Конгресса США подтвердили готовность и впредь прилагать усилия, вносить более практический и эффективный вклад в развитие двустороннего сотрудничества между двумя странами, особенно в тех областях, которые были обозначены и вызывают особый интерес у генерала Фан Ван Зянга.
В ходе встречи заместитель Премьер-министра, министр национальной обороны Фан Ван Зянг и члены Конгресса США также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, представляющим взаимный интерес для обеих сторон, включая вопросы безопасности и обороны.