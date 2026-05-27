НОВОСТИ

Продвижение вьетнамско-американского сотрудничества на основе доверия и дружбы

Наряду с позитивными результатами сотрудничества в экономике, торговле и инвестициях Соединённые Штаты также активно оказывают Вьетнаму помощь в ликвидации последствий войны, реализации проектов по очистке территорий от диоксина, поддержке малоимущих и людей с ограниченными возможностями здоровья.
  Продвижение вьетнамско-американского сотрудничества на основе доверия и дружбы  
Во второй половине дня 26 мая в здании Правительства заместитель Премьер-министра, министр национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянг принял делегацию членов Конгресса США во главе с конгрессменом Майклом Баумгартнером (Республиканская партия, штат Вашингтон), членом Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, находящуюся с визитом и рабочей поездкой во Вьетнаме.

Приветствуя делегацию членов Конгресса США, заместитель Премьер-министра, министр национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянг подчеркнул, что в последнее время двустороннее сотрудничество между Вьетнамом и Соединёнными Штатами успешно и динамично развивается во всех сферах.

В сфере межпарламентского сотрудничества стороны регулярно осуществляют обмен делегациями, поддерживают контакты между профильными комитетами, обмениваются опытом в области законотворчества, парламентского контроля и выработки государственной политики. Это способствует укреплению взаимопонимания и политического доверия, а также созданию благоприятной правовой базы для реализации двусторонних соглашений между Вьетнамом и США. Наряду с позитивными результатами сотрудничества в экономике, торговле и инвестициях Соединённые Штаты также активно оказывают Вьетнаму помощь в ликвидации последствий войны, реализации проектов по очистке территорий от диоксина, поддержке малоимущих и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фан Ван Зянг выразил надежду, что члены Конгресса США и впредь будут выступать практическими мостами дружбы, способствующими развитию сотрудничества между двумя странами в различных областях, включая экономику, торговлю, образование и подготовку кадров, техническое сотрудничество и оборонную промышленность, подготовку пилотов и обучение английскому языку военнослужащих Вьетнама.

Члены Конгресса США выразили удовлетворение возможностью посетить Вьетнам и ознакомиться с достигнутыми страной всесторонними успехами в деле строительства и социально-экономического развития, а также в повышении уровня жизни населения. Они отметили, что нынешний визит делегации во Вьетнам призван донести послание о стремлении вносить вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами и народами США и Вьетнама..

Поблагодарив заместителя Премьер-министра, министра национальной обороны Фан Ван Зянга за проявленную в ходе встречи добрую волю к сотрудничеству, члены Конгресса США подтвердили готовность и впредь прилагать усилия, вносить более практический и эффективный вклад в развитие двустороннего сотрудничества между двумя странами, особенно в тех областях, которые были обозначены и вызывают особый интерес у генерала Фан Ван Зянга.

В ходе встречи заместитель Премьер-министра, министр национальной обороны Фан Ван Зянг и члены Конгресса США также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, представляющим взаимный интерес для обеих сторон, включая вопросы безопасности и обороны.

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам с супругой отправился с официальным визитом в Королевство Таиланд

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам с супругой отправился с официальным визитом в Королевство Таиланд

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства Социалистической Республики Вьетнам То Лам вместе с супругой Нго Фыонг Ли и высокопоставленной вьетнамской делегацией выехал из столицы Ханоя с официальным визитом в Таиланд, который проходит с 27 по 29 мая 2026 года.
