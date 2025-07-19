Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Продвижение вьетнамской культуры и искусства среди российских и международных друзей

18 июля на сцене Центра народного искусства в Москве театр Ле Нгок вновь представил программу культурного обмена и художественного представления «Эпопея вьетнамско-российской дружбы».
  Программа культурного обмена и художественных выступлений под названием «Эпическая поэма о вьетнамско-российской дружбе». Фото: ВИА  
Продолжая успешное выступление 17 июля, в рамках культурных мероприятий, посвящённых 75-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией, театр Ле Нгок 18 июля вновь представил программу культурного обмена и художественного представления «Эпопея вьетнамско-российской дружбы» на сцене Центра народного искусства в столице России.

Программа была организована Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама в сотрудничестве с Министерством культуры России при поддержке Посольства Вьетнама в России и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры (Росконцерт), подведомственного Министерству культуры РФ.

Спектакль «Эпопея вьетнамско-российской дружбы» включал более 10 тщательно подготовленных номеров, выстроенных в форме музыкально-поэтической эпопеи с элементами хореографии. В программе были представлены: танцы, песни (на вьетнамском и русском языках), показ традиционного костюма аозай, исполнение произведений в жанрах сам, чёо, культовые танцы Хау Зонг и другие. Участие в программе приняли известные вьетнамские артисты, такие как Народная артистка Ле Нгоjк, Народная артистка Чинь Тхуй Муй, Заслуженные артисты Нгуен Тхи Хай Йен, Хоанг Тунг, а также коллектив театра Ле Нгок.

Программа привлекла большое количество зрителей — представителей вьетнамской диаспоры в России, российских друзей, которые с интересом следили за представлением, горячо поддерживали и аплодировали артистам.

Артистка Ань Дао, участвовавшая в программе, выразила глубокое волнение по поводу теплого, искреннего приема со стороны российских зрителей и жителей, а также их особого радушия по отношению к труппе театра Ле Нгок.

Она выразила надежду, что в будущем будет больше гастролей в России и подобных культурных мероприятий, способствующих укреплению связей, традиций и дружбы между двумя странами.

Журналистка российского информационного агентства Sputnik Екатерина Макарова поделилась, что всегда с интересом следит за событиями в области культуры между двумя странами и была в восторге от представленных номеров, особенно от исполнения русских песен вьетнамскими артистами.

По её мнению, после визита Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама и его супруги Нго Фыонг Ли в Россию, культурные мероприятия между двумя странами станут ещё более разнообразными. Она выразила желание, чтобы подобные программы проводились чаще.

На мероприятии выступил с приветственной речью Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой, который подчеркнул, что программа является важным элементом культурной дипломатии, способствующим продвижению образа, традиций и культуры Вьетнама среди российских и международных друзей.

Посол также сообщил, что в ближайшее время состоятся новые мероприятия по культурному обмену, в частности — впервые пройдет Фестиваль вьетнамской культуры на Манежной площади в центре Москвы. Организаторами выступают мэрия Москвы и Посольство Вьетнама в России.

Посол пригласил всех российских друзей принять участие в этом событии.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Продвижение важной роли парламентской дипломатии в укреплении мира, сотрудничества и развития

Продвижение важной роли парламентской дипломатии в укреплении мира, сотрудничества и развития

По случаю участия Председателя Национального собрания (НС) Вьетнама Чан Тхань Мана в 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов и осуществления двусторонних мероприятий в Швейцарии, а также официальных визитов в Республику Сенегал и Королевство Марокко с 22 по 30 июля 2025 года, заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг дал интервью СМИ.
ПОДРОБНЕЕ

Top