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Продвижение вьетнамской культуры и искусства среди российских и международных друзей
Программа была организована Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама в сотрудничестве с Министерством культуры России при поддержке Посольства Вьетнама в России и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры (Росконцерт), подведомственного Министерству культуры РФ.
Спектакль «Эпопея вьетнамско-российской дружбы» включал более 10 тщательно подготовленных номеров, выстроенных в форме музыкально-поэтической эпопеи с элементами хореографии. В программе были представлены: танцы, песни (на вьетнамском и русском языках), показ традиционного костюма аозай, исполнение произведений в жанрах сам, чёо, культовые танцы Хау Зонг и другие. Участие в программе приняли известные вьетнамские артисты, такие как Народная артистка Ле Нгоjк, Народная артистка Чинь Тхуй Муй, Заслуженные артисты Нгуен Тхи Хай Йен, Хоанг Тунг, а также коллектив театра Ле Нгок.
Программа привлекла большое количество зрителей — представителей вьетнамской диаспоры в России, российских друзей, которые с интересом следили за представлением, горячо поддерживали и аплодировали артистам.
Артистка Ань Дао, участвовавшая в программе, выразила глубокое волнение по поводу теплого, искреннего приема со стороны российских зрителей и жителей, а также их особого радушия по отношению к труппе театра Ле Нгок.
Она выразила надежду, что в будущем будет больше гастролей в России и подобных культурных мероприятий, способствующих укреплению связей, традиций и дружбы между двумя странами.
Журналистка российского информационного агентства Sputnik Екатерина Макарова поделилась, что всегда с интересом следит за событиями в области культуры между двумя странами и была в восторге от представленных номеров, особенно от исполнения русских песен вьетнамскими артистами.
По её мнению, после визита Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама и его супруги Нго Фыонг Ли в Россию, культурные мероприятия между двумя странами станут ещё более разнообразными. Она выразила желание, чтобы подобные программы проводились чаще.
На мероприятии выступил с приветственной речью Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой, который подчеркнул, что программа является важным элементом культурной дипломатии, способствующим продвижению образа, традиций и культуры Вьетнама среди российских и международных друзей.
Посол также сообщил, что в ближайшее время состоятся новые мероприятия по культурному обмену, в частности — впервые пройдет Фестиваль вьетнамской культуры на Манежной площади в центре Москвы. Организаторами выступают мэрия Москвы и Посольство Вьетнама в России.
Посол пригласил всех российских друзей принять участие в этом событии.