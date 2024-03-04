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Продвижение вьетнамской культуры в Австралии

2 марта в австралийском городе Палмерстон Генеральное консульство Вьетнама в Перте в сотрудничестве с Ассоциацией австралийско-вьетнамских семей и группой артистов из г. Хошимина организовало культурное мероприятие «Весна на Родине 2024 года», чтобы продвигать традиции вьетнамцев по случаю Нового года по лунному календарю.
  На мероприятии представлены искусство чаепития, каллиграфия, шоу “аозай” (традиционное длинное платье), художественные представления, вьетнамские изделия ручной работы и народные игры.  
На мероприятии присутствовали представители местных органов власти, представители местной вьетнамской диаспоры и международных друзей на Северной территории Австралии.

Впервые программа «Весна на Родине» была проведена на Северной территории Австралии в больших масштабах с участием многих артистов и мастеров из Вьетнама. Мероприятие стало местом не только для встречи вьетнамцев во время празднования Тэта, но и для популяризации вьетнамской культуры на Северной территории Австралии через выступления и народные игры, которые принесли новые впечатления международным друзьям, содействуя тем самым укреплению взаимопонимания народов.

В теплой атмосфере праздника Генеральный консул Вьетнама Нгуен Тхань Ха проинформировала о выдающихся достижениях Вьетнама в 2023 году, а также основных моментах во вьетнамско-австралийских отношениях.
Г-жа Нгуен Тхань Ха выразила надежду на то, что местные органы власти продолжат поддерживать и создавать благоприятные условия для культурного обмена между двумя странами, что откроет двери для развития торгового, инвестиционного и туристического сотрудничества между двумя сторонами.

ВИА/ИЖВ

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