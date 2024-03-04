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Продвижение вьетнамской культуры в Австралии
Впервые программа «Весна на Родине» была проведена на Северной территории Австралии в больших масштабах с участием многих артистов и мастеров из Вьетнама. Мероприятие стало местом не только для встречи вьетнамцев во время празднования Тэта, но и для популяризации вьетнамской культуры на Северной территории Австралии через выступления и народные игры, которые принесли новые впечатления международным друзьям, содействуя тем самым укреплению взаимопонимания народов.
В теплой атмосфере праздника Генеральный консул Вьетнама Нгуен Тхань Ха проинформировала о выдающихся достижениях Вьетнама в 2023 году, а также основных моментах во вьетнамско-австралийских отношениях.
Г-жа Нгуен Тхань Ха выразила надежду на то, что местные органы власти продолжат поддерживать и создавать благоприятные условия для культурного обмена между двумя странами, что откроет двери для развития торгового, инвестиционного и туристического сотрудничества между двумя сторонами.