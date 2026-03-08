Продвижение вьетнамской вегетарианской кухни среди дипломатического сообщества в США

Шеф-повар Анна Ле делится секретами приготовления вьетнамских вегетарианских блюд из растительных ингредиентов. Фото: ВИА.

Как сообщает корреспондент Вьетнамского Информационного Агентства в Вашингтоне, в мероприятии приняли участие супруги послов и дипломаты из стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), представители некоторых международных организаций, а также американские и иностранные друзья, проживающие и работающие в Вашингтоне.

Программа прошла в тёплой атмосфере во Вьетнамском доме с целью укрепления культурных обменов и популяризации уникальных ценностей вьетнамской кулинарной культуры. Это также стало возможностью для членов ASC и международных друзей познакомиться с кулинарными традициями, связанными с культурной и духовной жизнью вьетнамцев.

Гости наслаждаются вьетнамскими вегетарианскими блюдами, красиво представленными на мероприятии. Фото: ВИА.

Выступая с приветственным словом на мероприятии, супруга посла Вьетнама госпожа Чан Тхи Бик Ван отметила, что событие проходит в особой атмосфере марта — месяца чествования женщин, приуроченного к Международному женскому дню (8 марта). Она подчеркнула роль супруг дипломатов как «мостов мягкой дипломатии», способствующих сохранению культурной самобытности и укреплению дружбы между странами. Тема вьетнамской вегетарианской кухни была выбрана для представления одного из характерных элементов культуры Вьетнама.

Во Вьетнаме вегетарианская пища является не только способом питания, но и философией жизни, связанной с душевным спокойствием, состраданием и уважением к природе. Это также в определённой степени отражает душу вьетнамцев — мягкую, но насыщенную, простую, но утончённую. Такие привычные ингредиенты, как семена лотоса, тофу, грибы и различные ароматные травы, превращаются в лёгкие, питательные блюда, ярко отражающие самобытность вьетнамской кухни. Делясь этими растительными блюдами, она выразила надежду передать гостям часть мирного культурного наследия Вьетнама.

Супруга посла Вьетнама выразила надежду, что совместное наслаждение этими вкусами станет возможностью ещё больше укрепить солидарность в рамках ASC. Несмотря на различие стран происхождения, участники разделяют многие общие ценности — особенно семейные традиции, гостеприимство и радость совместной трапезы. Подобно ингредиентам в изысканном блюде, каждая отдельная культура, соединяясь, создаёт гармоничную и уникальную идентичность АСЕАН.

Кульминацией программы стало кулинарное мастер-класс-занятие под руководством шеф-повара Анны Ле — основательницы бренда азиатской кухни Ahna Gourmet. Имея более 25 лет опыта в сфере гастрономии, Анна Ле поделилась техниками и секретами приготовления вьетнамских вегетарианских блюд из простых, но насыщенных вкусом ингредиентов. Благодаря практической демонстрации гости не только попробовали блюда, но и получили возможность поучаствовать в процессе приготовления и лучше понять искусство сочетания ингредиентов во вьетнамской кухне.

Анна Ле отметила, что вьетнамская вегетарианская кухня ничуть не уступает блюдам из мяса и может превращать традиционные блюда во вкусные и полезные вегетарианские версии. Современные вегетарианские блюда отличаются от прежних: это уже не только варёные овощи или тофу, но и вегетарианские версии традиционных блюд, таких как бунриу, фо или бунбо Хюэ, что позволяет представить международным друзьям разнообразие вьетнамской кухни — как вегетарианской, так и традиционной.

В дружеской атмосфере гости вместе познакомились с вьетнамскими вегетарианскими блюдами, одновременно общаясь и укрепляя связи внутри дипломатического сообщества в Вашингтоне. Госпожа Кармен Оутуэй — председатель Международной женской группы для супруг и бывших супруг дипломатов в Вашингтоне — выразила радость по поводу приглашения на мероприятие и поделилась впечатлениями о вьетнамской вегетарианской кухне.

По её словам, вьетнамская еда очень вкусная, полезная для здоровья и содержит много овощей. После сегодняшнего опыта она планирует вместе с мужем посетить Вьетнам в будущем, чтобы попробовать ещё больше традиционных блюд.