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Продвижение вьетнамского танцевального спорта "Лев и Дракон" по всему миру
Открывая программу выступления, представитель Социалистической Республики Вьетнам наряду с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) во Франции, посол Ле Тхи Хонг Ван ударил в барабан со вступительными словами.
Сразу после представления барабанов артисты выступили с танцем льва и дракона, а также прошло выступление вьетнамских боевых искусств во Франции, таких как Вовинам-Вьет Во Дао, Сон Лонг Куен Туат, Минь Лонг. Среди выдающихся выступлений — танцевальный спектакль «Четыре драгоценных дракона» с ансамблем четырех львов; Танец льва на Май Хоа Тхунг (на столбе); танец «Лев уничтожает питона, возвращает драгоценные камни» и выступление одиночного и двойного дракона.
Председатель Вьетнамской федерации Фам Куанг Лонг отметил, что вьетнамский танец льва и дракона имеет тысячелетнюю историю и изображен на народных картинах Донг Хо и картинах Ханг Чонг.
Фам Куанг Лонг подтвердил, что с целью популяризации вьетнамской культуры среди международного сообщества Вьетнамская федерация спортивных танцев льва и дракона готова координировать свои действия со Всемирной федерацией Вовинам-Вьет Во Дао для организации бесплатных представлений во время общественных праздников и Тэт (Лунного нового года).
Фам Куанг Лонг выразил надежду, что благодаря активному развитию страны, федерация спортивного танца «Лев и Дракон» станет сильным субъектом во Вьетнаме и вскоре сделает его конкурентом на Юго-Восточных спортивных играх.
Вьетнамская федерация спортивного танца «Лев и Дракон» была создана 15 апреля 2023 года. Это первое выступление, организованное федерацией за рубежом, которое имеет особо важное значение, способствуя развитию народного культурного искусства, одновременно продвигая имидж Вьетнама среди международных друзей. Данная исполнительская деятельность способствует развитию вьетнамского спортивного танца «Лев и Дракон» в более профессиональном и масштабном направлении.