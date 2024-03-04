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Продвижение вьетнамского кофе в Алжире

Торговое представительство Вьетнама в Алжире 2 марта совместно с коммерческим центром Bab Ezzouar в Алжире организовало мероприятие по продвижению вьетнамской кофейной продукции.
  Алжирские потребители очень любят вьетнамское кофе. Фото: internet  
На мероприятии посетители и местные потребители смогли узнать о вьетнамском кофе, послушать презентации о методах его обработки и насладиться продукцией.

По этому случаю торговое представительство также продемонстрировало каталоги и образцы продукции вьетнамских предприятий и пообщалось с клиентами.

Местные покупатели на мероприятии высоко оценили качество вьетнамского кофе. Многие клиенты выразили желание купить растворимый кофе и чистый кофе известных вьетнамских брендов прямо в Алжире.

Bab Ezzouar - крупнейший торговый центр в Алжире с магазинами площадью 45 000 кв. м, офисами 20 000 кв. м и UNO - гипермаркетом 7 200 кв. м.

Алжир считается одним из крупнейших рынков-потребителей кофе, поскольку ежегодно тратит более 300 миллионов долларов США, импортируя в среднем около 130 000 тонн кофейных зерен, из которых 25-30% обычно приходится на вьетнамские зеленые кофейные зерна сорта Робуста.

В декабре 2023 года торговое представительство впервые провело мероприятие по продвижению вьетнамского кофе и рыбы тра в гипермаркете Carrefour - еще одной крупной системе дистрибуции в Алжире.

ВИА/ИЖВ

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