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Продвижение вьетнамского кофе в Алжире
По этому случаю торговое представительство также продемонстрировало каталоги и образцы продукции вьетнамских предприятий и пообщалось с клиентами.
Местные покупатели на мероприятии высоко оценили качество вьетнамского кофе. Многие клиенты выразили желание купить растворимый кофе и чистый кофе известных вьетнамских брендов прямо в Алжире.
Bab Ezzouar - крупнейший торговый центр в Алжире с магазинами площадью 45 000 кв. м, офисами 20 000 кв. м и UNO - гипермаркетом 7 200 кв. м.
Алжир считается одним из крупнейших рынков-потребителей кофе, поскольку ежегодно тратит более 300 миллионов долларов США, импортируя в среднем около 130 000 тонн кофейных зерен, из которых 25-30% обычно приходится на вьетнамские зеленые кофейные зерна сорта Робуста.
В декабре 2023 года торговое представительство впервые провело мероприятие по продвижению вьетнамского кофе и рыбы тра в гипермаркете Carrefour - еще одной крупной системе дистрибуции в Алжире.