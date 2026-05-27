Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Продвижение всё более практического и углублённого сотрудничества между Вьетнамом и США

26 мая в здании Национального собрания (НС) заместитель Председателя НС Нгуен Зоан Ань принял делегацию членов Конгресса США во главе с конгрессменом Майклом Баумгартнером, членом Комитета по иностранным делам Палаты представителей США.
  Заместитель Председателя Национального собрания, генерал-полковник Нгуен Зоан Ань фотографируется на память с делегацией конгрессменов США. Фото: ВИА   
В состав делегации также вошли конгрессмен Грегори Микс, старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей, помощники конгрессменов и сотрудники Посольства США во Вьетнаме. Встреча стала возможностью для сторон обсудить меры по дальнейшему развитию вьетнамско-американских отношений, включая сотрудничество между парламентами двух стран, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Приветствуя членов Комитета по иностранным делам и Комитета по вооружённым силам Палаты представителей США, прибывших во Вьетнам с визитом и рабочей поездкой, заместитель Председателя НС Нгуен Зоан Ань подчеркнул, что это первая делегация американских законодателей, посещающая Вьетнам в 2026 году. Участие в ней представителей как Демократической, так и Республиканской партий свидетельствует о внимании Конгресса США к Вьетнаму и к Всеобъемлющему стратегическому партнёрству между двумя странами.

Заместитель Председателя НС высоко оценил эффективное функционирование механизмов обмена делегациями, контактов между парламентариями, профильными комитетами и вспомогательными структурами двух парламентов, а также выразил признательность за программы сотрудничества, реализуемые Конгрессом США для НС Вьетнама, в том числе Программу обмена и сотрудничества, организуемую с 2022 года Управлением международного лидерства США.

Информируя делегацию о положении дел во Вьетнаме, Нгуен Зоан Ань отметил, что 2026 год имеет особое значение для страны, поскольку XIV Всевьетнамский партийный съезд определил стратегические ориентиры и долгосрочные цели развития на новом этапе. Вьетнам успешно провёл выборы депутатов НС XVI созыва и народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов. В настоящее время НС Вьетнама формирует группы парламентариев дружбы с зарубежными странами, включая США.

В состав делегации также вошли конгрессмен Грегори Микс, старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей, помощники конгрессменов и сотрудники Посольства США во Вьетнаме. Встреча стала возможностью для сторон обсудить меры по дальнейшему развитию вьетнамско-американских отношений, включая сотрудничество между парламентами двух стран, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Приветствуя членов Комитета по иностранным делам и Комитета по вооружённым силам Палаты представителей США, прибывших во Вьетнам с визитом и рабочей поездкой, заместитель Председателя НС Нгуен Зоан Ань подчеркнул, что это первая делегация американских законодателей, посещающая Вьетнам в 2026 году. Участие в ней представителей как Демократической, так и Республиканской партий свидетельствует о внимании Конгресса США к Вьетнаму и к Всеобъемлющему стратегическому партнёрству между двумя странами.

Заместитель Председателя НС высоко оценил эффективное функционирование механизмов обмена делегациями, контактов между парламентариями, профильными комитетами и вспомогательными структурами двух парламентов, а также выразил признательность за программы сотрудничества, реализуемые Конгрессом США для НС Вьетнама, в том числе Программу обмена и сотрудничества, организуемую с 2022 года Управлением международного лидерства США.

Информируя делегацию о положении дел во Вьетнаме, Нгуен Зоан Ань отметил, что 2026 год имеет особое значение для страны, поскольку XIV Всевьетнамский партийный съезд определил стратегические ориентиры и долгосрочные цели развития на новом этапе. Вьетнам успешно провёл выборы депутатов НС XVI созыва и народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов. В настоящее время НС Вьетнама формирует группы парламентариев дружбы с зарубежными странами, включая США.


ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам с супругой отправился с официальным визитом в Королевство Таиланд

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам с супругой отправился с официальным визитом в Королевство Таиланд

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства Социалистической Республики Вьетнам То Лам вместе с супругой Нго Фыонг Ли и высокопоставленной вьетнамской делегацией выехал из столицы Ханоя с официальным визитом в Таиланд, который проходит с 27 по 29 мая 2026 года.
ПОДРОБНЕЕ

Top