Продвижение всё более практического и углублённого сотрудничества между Вьетнамом и США
Приветствуя членов Комитета по иностранным делам и Комитета по вооружённым силам Палаты представителей США, прибывших во Вьетнам с визитом и рабочей поездкой, заместитель Председателя НС Нгуен Зоан Ань подчеркнул, что это первая делегация американских законодателей, посещающая Вьетнам в 2026 году. Участие в ней представителей как Демократической, так и Республиканской партий свидетельствует о внимании Конгресса США к Вьетнаму и к Всеобъемлющему стратегическому партнёрству между двумя странами.
Заместитель Председателя НС высоко оценил эффективное функционирование механизмов обмена делегациями, контактов между парламентариями, профильными комитетами и вспомогательными структурами двух парламентов, а также выразил признательность за программы сотрудничества, реализуемые Конгрессом США для НС Вьетнама, в том числе Программу обмена и сотрудничества, организуемую с 2022 года Управлением международного лидерства США.
Информируя делегацию о положении дел во Вьетнаме, Нгуен Зоан Ань отметил, что 2026 год имеет особое значение для страны, поскольку XIV Всевьетнамский партийный съезд определил стратегические ориентиры и долгосрочные цели развития на новом этапе. Вьетнам успешно провёл выборы депутатов НС XVI созыва и народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов. В настоящее время НС Вьетнама формирует группы парламентариев дружбы с зарубежными странами, включая США.
В состав делегации также вошли конгрессмен Грегори Микс, старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей, помощники конгрессменов и сотрудники Посольства США во Вьетнаме. Встреча стала возможностью для сторон обсудить меры по дальнейшему развитию вьетнамско-американских отношений, включая сотрудничество между парламентами двух стран, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
