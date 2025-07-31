Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Продвижение всестороннего партнёрства между Вьетнамом и Нидерландами в ближайшее время

Стороны провели всесторонний, откровенный и содержательный обмен мнениями о двустороннем сотрудничестве во всех областях и договорились о мерах по укреплению всеобъемлющего партнёрства между Вьетнамом и Нидерландами в будущем.
  Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг. Фото: ВИА  
29 июля в штаб-квартире Министерства иностранных дел Вьетнама заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг приняла посла Нидерландов во Вьетнаме Кееса ван Баара и вручила Памятную медаль «За заслуги в дипломатической службе Вьетнама» заместителю посла Нидерландов во Вьетнаме Кристофу Проммерсбергеру по случаю завершения его дипломатической миссии во Вьетнаме.

Во время встречи заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг выразила радость по поводу новой встречи с послом Нидерландов и сообщила о положительных результатах первого раунда политических консультаций между Вьетнамом и Нидерландами, состоявшегося в Нидерландах 11 июля 2025 года. Стороны провели всесторонний, откровенный и конструктивный обмен мнениями о двустороннем сотрудничестве во всех сферах и согласовали меры по дальнейшему развитию всеобъемлющего партнёрства между двумя странами в будущем.

Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг выразила удовлетворение по поводу положительных сдвигов и эффективного сотрудничества между двумя странами в различных сферах — от традиционных направлений, таких как политика и дипломатия, торговля и инвестиции, реагирование на изменение климата и устойчивое сельское хозяйство, до новых перспективных областей, таких как логистика, высокие технологии и др.

Она подчеркнула, что сейчас подходящий момент для углубления двусторонних отношений, и призвала Нидерланды как можно скорее ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), что станет важным стимулом для развития инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Посол Нидерландов Кеес ван Баар подтвердил, что Вьетнам является не только ведущим партнёром Нидерландов в области торговли, инвестиций, управления водными ресурсами и сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и важным партнёром в других сферах, таких как высокие технологии, логистика, авиация, морская безопасность, оборона и др.

Он выразил согласие с необходимостью углубления отношений в будущем и поблагодарил заместителя министра за информацию о результатах политических консультаций между двумя странами. Обе стороны договорились активизировать обмен делегациями всех уровней, особенно на высоком уровне, а также продолжать тесное сотрудничество и взаимную поддержку на многосторонних и международных форумах.

По этому случаю заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг возглавила церемонию вручения Памятной медали «За заслуги в дипломатической службе Вьетнама» заместителю посла Нидерландов Кристофу Проммерсбергеру за его вклад в развитие и укрепление дипломатической службы Вьетнама, а также в продвижение всеобъемлющего партнёрства между Вьетнамом и Нидерландами в период его дипломатической службы во Вьетнаме с 2020 года до настоящего времени.

Выступая на церемонии, заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг поздравила заместителя посла с получением этой почётной награды от вице-премьера, министра иностранных дел Буй Тхань Шона, поблагодарила за тёплое отношение к стране и народу Вьетнама и высоко оценила его вклад в развитие вьетнамско-нидерландских отношений в последние годы.

Заместитель посла Нидерландов выразил глубокую благодарность и признательность за честь быть награждённым столь высокой наградой; поблагодарил коллег из Министерства иностранных дел Вьетнама и посольства Нидерландов во Вьетнаме за активное сотрудничество и поддержку; подтвердил, что Вьетнам всегда будет занимать особое место в его сердце и что он всегда будет поддерживать Вьетнам, независимо от места своей будущей службы.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Завершить строительство 3 000 км автомагистралей в 2025 году

Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Завершить строительство 3 000 км автомагистралей в 2025 году

Утром 31 июля Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, Глава Государственного руководящего комитета по реализации национально значимых и приоритетных проектов в сфере транспорта, провёл 19-е заседание Комитета для подведения итогов работы за первое полугодие и определения задач на ближайшее время, а также промежуточного подведения итогов кампании «500 дней и ночей соревнований по завершению строительства 3 000 км автомагистралей».
ПОДРОБНЕЕ

Top