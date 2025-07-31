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Продвижение всестороннего партнёрства между Вьетнамом и Нидерландами в ближайшее время
Во время встречи заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг выразила радость по поводу новой встречи с послом Нидерландов и сообщила о положительных результатах первого раунда политических консультаций между Вьетнамом и Нидерландами, состоявшегося в Нидерландах 11 июля 2025 года. Стороны провели всесторонний, откровенный и конструктивный обмен мнениями о двустороннем сотрудничестве во всех сферах и согласовали меры по дальнейшему развитию всеобъемлющего партнёрства между двумя странами в будущем.
Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг выразила удовлетворение по поводу положительных сдвигов и эффективного сотрудничества между двумя странами в различных сферах — от традиционных направлений, таких как политика и дипломатия, торговля и инвестиции, реагирование на изменение климата и устойчивое сельское хозяйство, до новых перспективных областей, таких как логистика, высокие технологии и др.
Она подчеркнула, что сейчас подходящий момент для углубления двусторонних отношений, и призвала Нидерланды как можно скорее ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), что станет важным стимулом для развития инвестиционного сотрудничества между двумя странами.
Посол Нидерландов Кеес ван Баар подтвердил, что Вьетнам является не только ведущим партнёром Нидерландов в области торговли, инвестиций, управления водными ресурсами и сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и важным партнёром в других сферах, таких как высокие технологии, логистика, авиация, морская безопасность, оборона и др.
Он выразил согласие с необходимостью углубления отношений в будущем и поблагодарил заместителя министра за информацию о результатах политических консультаций между двумя странами. Обе стороны договорились активизировать обмен делегациями всех уровней, особенно на высоком уровне, а также продолжать тесное сотрудничество и взаимную поддержку на многосторонних и международных форумах.
По этому случаю заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг возглавила церемонию вручения Памятной медали «За заслуги в дипломатической службе Вьетнама» заместителю посла Нидерландов Кристофу Проммерсбергеру за его вклад в развитие и укрепление дипломатической службы Вьетнама, а также в продвижение всеобъемлющего партнёрства между Вьетнамом и Нидерландами в период его дипломатической службы во Вьетнаме с 2020 года до настоящего времени.
Выступая на церемонии, заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг поздравила заместителя посла с получением этой почётной награды от вице-премьера, министра иностранных дел Буй Тхань Шона, поблагодарила за тёплое отношение к стране и народу Вьетнама и высоко оценила его вклад в развитие вьетнамско-нидерландских отношений в последние годы.
Заместитель посла Нидерландов выразил глубокую благодарность и признательность за честь быть награждённым столь высокой наградой; поблагодарил коллег из Министерства иностранных дел Вьетнама и посольства Нидерландов во Вьетнаме за активное сотрудничество и поддержку; подтвердил, что Вьетнам всегда будет занимать особое место в его сердце и что он всегда будет поддерживать Вьетнам, независимо от места своей будущей службы.