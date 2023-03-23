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Продвижение всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и США содержательным, эффективным, равноправным и взаимовыгодным образом
В состав делегации вошли руководители более 50 ведущих американских и мировых компаний, таких как Netflix, Boeing, Apple, Coca-Cola, Pfizer, Abbott, Visa, Citibank, Meta, Ford, Fedex Express и другие.
Премьер-министр Тьинь подтвердил, что Вьетнам всегда считает США одним из важнейших партнеров, добавив, что вьетнамское правительство всегда готово выслушать американские фирмы, чтобы справиться с трудностями в духе гармонизации выгод и разделения рисков.
Он сказал, что Вьетнам осуществляет три стратегических прорыва, включая ссинхронное совершенствование институтов; развитие человеческих ресурсов; построение синхронной и современной инфраструктурной системы, а также уделение приоритетного внимания развитию новых секторов экономики, таких как зеленая экономика, экономика замкнутого цикла и цифровая экономика. Вьетнам уже подписал 15 соглашений о свободной торговле с более чем 60 странами и территориями, тем самым создавая благоприятные условия для предприятий.
Выражая свою веру в перспективы роста Вьетнама в будущем, президент и главный исполнительный директор USABC Тед Осиус заявил, что американские предприятия привержены долгосрочному бизнесу во Вьетнаме.
Посол США во Вьетнаме Марк Э. Кнаппер заявил, что это самая крупная деловая делегация США во Вьетнаме, демонстрирующая приверженность США развитию связей со страной Юго-Восточной Азии на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политического режима друг друга ради общей цели процветания каждой страны, региона и мира.
Представители американского бизнеса выразили желание продолжать инвестировать во Вьетнам, в частности, в зеленую трансформацию, цифровую трансформацию, энергетический переход, финансы, производство, автомобильную промышленность, индустрию развлечений, здравоохранение, науку и технологии, логистику и другие.
Они внесли предложения, касающиеся правовой базы для электронной коммерции, кибербезопасности и доступа к информации, налоговой политики, реформы рынка капитала для привлечения инвестиций, упрощения визовой политики, ускорения лицензирования нескольких проектов и продуктов и улучшения стандартов продукции во Вьетнаме.
Премьер-министр попросил вьетнамские министерства и ведомства изучить и рассмотреть их предложения.
По словам премьер-министра Тьиня, правительство Вьетнама будет и впредь облегчать американским компаниям для расширения операций во Вьетнаме и помогать вьетнамским предприятиям более активно включаться в производственную цепочку создания стоимости США.
Он предложил обеим сторонам продолжить обсуждение, чтобы преодолеть трудности в производстве и торговле и улучшить деловую среду.
Премьер-министр предоставил информацию о конкретных секторах и областях, в которых заинтересованы USABC и американские предприятия, такие как цифровая экономика и инновации, здравоохранение, энергетика, сельское хозяйство и авиация.
Премьер-министр призвал USBAC работать с Вьетнамом для разработки специальной политики по привлечению транснациональных корпораций США к крупномасштабным и высокотехнологичным проектам, строительству научно-исследовательских центров и инкубаторов, а также облегчению передачи технологий вьетнамским фирмам, особенно в производстве вакцин и медикаменты, медицинского оборудования, высоких технологий; цифровое...
Премьер-министр выразил уверенность, что USABC и американские предприятия внесут эффективный вклад в продвижение всестороннего партнерства между Вьетнамом и США все более и более существенным образом, на основе взаимной выгоды, обеспечивая рост и рабочие места для людей обеих стран, способствуя поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и в мире.