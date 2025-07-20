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Продвижение важной роли парламентской дипломатии в укреплении мира, сотрудничества и развития
Учитывая эти факторы, можно с уверенностью утверждать, что рабочая поездка Председателя НС Вьетнама имеет важнейшее значение как в двустороннем, так и в многостороннем измерении.
Визит Председателя НС поспособствует дальнейшему укреплению и углублению дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Вьетнамом и Сенегалом, Марокко и Швейцарией, а также расширению сотрудничества Вьетнама с регионами Африки и Европы. Кроме того, это хорошая возможность для Вьетнама диверсифицировать экономические и торговые связи, продвигать сотрудничество во многих областях, включая парламентское взаимодействие с партнёрами в Сенегале, Марокко и Швейцарии.
Поездка Председателя НС Чан Тхань Мана также ярко продемонстрирует решимость Вьетнама в деле социально-экономического развития, поддержки принципов многосторонности и стремление к активному, ответственному участию в деятельности Межпарламентского союза (МПС) и ООН, продвижению парламентских связей и сотрудничества с другими странами и международными организациями, а также усилению роли и авторитета Вьетнама и его Национального собрания на международной арене.
Помимо участия в решении важнейших глобальных проблем, Вьетнам также представит на конференции свои успешные примеры и ценный опыт — в обеспечении устойчивого мира и стабильности, развитии страны, укреплении внешнеполитических связей, активной интеграции в мировое сообщество, соблюдении международного права, а также продвижении международной солидарности, сотрудничества и процветания для всех народов, стран, регионов и мира в целом.
Заместитель министра Данг Хоанг Зянг выразил уверенность, что поездка Председателя НС Чан Тхань Мана на 6-ю Всемирную конференцию спикеров парламентов, а также официальные визиты в Швейцарию, Сенегал и Марокко завершатся успешно по всем направлениям и оставят яркий след, подтверждающий активную, содержательную и ответственную роль и вклад Вьетнама и его Национального собрания в решение глобальных вопросов.