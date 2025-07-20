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НОВОСТИ

Продвижение важной роли парламентской дипломатии в укреплении мира, сотрудничества и развития

По случаю участия Председателя Национального собрания (НС) Вьетнама Чан Тхань Мана в 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов и осуществления двусторонних мероприятий в Швейцарии, а также официальных визитов в Республику Сенегал и Королевство Марокко с 22 по 30 июля 2025 года, заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг дал интервью СМИ.
  Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман. Фото: ВИА  
В интервью заместитель министра Данг Хоанг Зянг отметил, что Конференция является крупнейшим мероприятием спикеров парламентов в 2025 году, которое привлекает наибольшее количество участников — более 110 председателей парламентов со всего мира подтвердили своё участие. Темой нынешней Конференции стало: «Мир в хаосе: парламентское сотрудничество и многосторонность во имя мира, справедливости и процветания для всех народов». Эта тема отражает общую обеспокоенность международного сообщества в условиях сложной и нестабильной мировой обстановки, а также желание подчеркнуть важную роль многосторонней парламентской дипломатии в содействии миру, сотрудничеству и развитию в интересах народов всего мира, особенно в разработке и контроле за реализацией политик и законов.

Учитывая эти факторы, можно с уверенностью утверждать, что рабочая поездка Председателя НС Вьетнама имеет важнейшее значение как в двустороннем, так и в многостороннем измерении.

Визит Председателя НС поспособствует дальнейшему укреплению и углублению дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Вьетнамом и Сенегалом, Марокко и Швейцарией, а также расширению сотрудничества Вьетнама с регионами Африки и Европы. Кроме того, это хорошая возможность для Вьетнама диверсифицировать экономические и торговые связи, продвигать сотрудничество во многих областях, включая парламентское взаимодействие с партнёрами в Сенегале, Марокко и Швейцарии.

Поездка Председателя НС Чан Тхань Мана также ярко продемонстрирует решимость Вьетнама в деле социально-экономического развития, поддержки принципов многосторонности и стремление к активному, ответственному участию в деятельности Межпарламентского союза (МПС) и ООН, продвижению парламентских связей и сотрудничества с другими странами и международными организациями, а также усилению роли и авторитета Вьетнама и его Национального собрания на международной арене.

Помимо участия в решении важнейших глобальных проблем, Вьетнам также представит на конференции свои успешные примеры и ценный опыт — в обеспечении устойчивого мира и стабильности, развитии страны, укреплении внешнеполитических связей, активной интеграции в мировое сообщество, соблюдении международного права, а также продвижении международной солидарности, сотрудничества и процветания для всех народов, стран, регионов и мира в целом.

Заместитель министра Данг Хоанг Зянг выразил уверенность, что поездка Председателя НС Чан Тхань Мана на 6-ю Всемирную конференцию спикеров парламентов, а также официальные визиты в Швейцарию, Сенегал и Марокко завершатся успешно по всем направлениям и оставят яркий след, подтверждающий активную, содержательную и ответственную роль и вклад Вьетнама и его Национального собрания в решение глобальных вопросов.

ИЖВ/ВИА

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