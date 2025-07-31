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Продвижение безналичных платежей
Министерству финансов поручено, в координации с соответствующими министерствами и ведомствами, усилить контроль, проверки и надзор за осуществлением платежей из государственного бюджета, соблюдением законодательства о счетах-фактурах и документации, связанной с оплатой при покупке-продаже товаров и услуг и пр.; своевременно и строго наказывать за нарушения, особенно за умышленное использование наличных расчётов с целью уклонения от налогов.
В телеграмме подчёркивается, что Государственный банк Вьетнама несёт основную ответственность и должен в координации с другими министерствами и ведомствами оперативно реализовать задачи и меры по содействию развитию безналичных платежей; подвести итоги реализации Программы развития безналичных расчётов за период 2021–2025 годов и представить доклад Премьер-министру до 1 декабря 2025 года.
Одновременно необходимо усилить контроль, проверки и надзор, а также меры по противодействию отмыванию денег в банковской сфере; продолжить развитие платёжной инфраструктуры и технологий для дальнейшего продвижения безналичных платежей./