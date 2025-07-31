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НОВОСТИ

Продвижение безналичных платежей

Вице-премьер Правительства Хо Дык Фок только что подписал правительственную телеграмму №124/СД-ТТg от 30 июля 2025 года, направленную в министерства, ведомства и местные органы власти, о мерах по стимулированию безналичных платежей.
  Волна безналичных платежей набирает обороты во Вьетнаме.   
Вице-премьер потребовал от министерств, ведомств и местных органов власти незамедлительно реализовать меры по содействию развитию безналичных платежей; усилить руководство, разъяснительную работу и информационно-пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего продвижения безналичных форм расчётов, обеспечения потребностей граждан и предприятий в осуществлении платежей, предотвращения уклонения от уплаты налогов и преступности; строго наказывать за нарушения законодательства.

Министерству финансов поручено, в координации с соответствующими министерствами и ведомствами, усилить контроль, проверки и надзор за осуществлением платежей из государственного бюджета, соблюдением законодательства о счетах-фактурах и документации, связанной с оплатой при покупке-продаже товаров и услуг и пр.; своевременно и строго наказывать за нарушения, особенно за умышленное использование наличных расчётов с целью уклонения от налогов.

В телеграмме подчёркивается, что Государственный банк Вьетнама несёт основную ответственность и должен в координации с другими министерствами и ведомствами оперативно реализовать задачи и меры по содействию развитию безналичных платежей; подвести итоги реализации Программы развития безналичных расчётов за период 2021–2025 годов и представить доклад Премьер-министру до 1 декабря 2025 года.

Одновременно необходимо усилить контроль, проверки и надзор, а также меры по противодействию отмыванию денег в банковской сфере; продолжить развитие платёжной инфраструктуры и технологий для дальнейшего продвижения безналичных платежей./

ИЖВ/ВИА

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