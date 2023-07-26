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Продвигаются дружба и сотрудничество между Вьетнамом и Израилем
Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг был удовлетворен визитом в Израиль, в страну с высоким уровнем развития науки, технологий, предпринимательства и инноваций. Он отметил, что Вьетнам придает большое значение дружбе и многогранному сотрудничеству с Израилем. Также он передал приветствие и приглашение от премьер-министра Фам Минь Тьиня премьер-министру Израиля Б. Нетаньяху посетить Вьетнам в ближайшее время. Премьер-министр Б. Нетаньяху с радостью принял приглашение, также направил премьер-министру Фам Минь Тьиню приглашение посетить в ближайшее время Израиль.
Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг подчеркнул, что обе стороны должны рассматривать науку и технологии и высокотехнологичное сельское хозяйство в качестве приоритетных направлений сотрудничества, подтвердив, что Вьетнам поощряет и создает благоприятные условия для увеличения израильских инвестиций во Вьетнаме. Также предложил Израилю увеличить прием вьетнамских стажеров, и в то же время ускорить переговоры и подписать соглашение о трудовом сотрудничестве. Премьер-министр Б. Нетаньяху одобрил вышеупомянутые предложения о сотрудничестве и сказал, что поручит израильским министерствам и ведомствам координировать свои действия с вьетнамской стороной для продвижения.
Обе стороны договорились совместно продвигать дружбу и сотрудничество между Вьетнамом и Израилем посредством таких мер, как увеличение обмена делегациями на всех уровнях, особенно на высоком уровне; координировать и поддерживать друг друга на международных форумах и в организациях; способствовать обмену деловыми делегациями, организовывать мероприятия по продвижению торговли и инвестиций, эффективно использовать Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Израилем; в ближайшее время открыть прямые рейсы между двумя странами в целях содействия экономическому сотрудничеству, туризму.
На церемонии подписания Вьетнамско-израильского соглашения о свободной торговле, первого соглашения Вьетнама о свободной торговле с регионом Ближний Восток присутствовали Чан Лыу Куанг и Б. Нетаньяху.
Обе стороны обязались до конца «дорожной карты» повысить уровень либерализации торговли, со стороны Израиля - на 92,7% тарифных позиций, а Вьетнама - 85,8% тарифных позиций.
В настоящее время Израиль занимает 3-е место в списке крупнейших экспортных рынков и 5-е место среди крупнейших торговых партнеров Вьетнама в Западной Азии. В 2018 году товарооборот между двумя странами достиг 1,2 млрд. долларов США, постоянно увеличиваясь, и к 2022 году он достиг 2,2 млрд. долларов США.
* В этот же день Чан Лыу Куанг встретился с президентом Израиля Исааком Герцогом, они обсудили и согласовали ряд конкретных мер по дальнейшему повышению эффективности двустороннего сотрудничества, таких как: активной реализации свободной торговли, увеличения товарооборота, содействия инвестициям и туристическому сотрудничеству, ближайшее открытие прямых рейсов, создание благоприятных условий для выдачи виз гражданам двух стран, содействие обмену между людьми и экономическое сотрудничество…
* В рамках визита заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг принял представителей израильских деловых кругов.
* Вечером 25 июля вьетнамская делегация во главе с заместителем премьер-министра Чан Лыу Куангом отбыла из Израиля, чтобы совершать очередной официальный визит в Египет.