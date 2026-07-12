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Продажи автомобилей VinFast в первом полугодии выросли на 72%
Примечательно, что Limo Green в июне продолжил оставаться самой продаваемой моделью VinFast: за месяц было поставлено 3 868 автомобилей. Второе место занял VF 3 с 3 550 поставленными автомобилями. VF 5 и Herio Green, созданный на базе VF 5, в совокупности достигли 3 364 поставленных единиц. За ними следует VF 6 с 2 988 поставленными автомобилями. Поставки VF 7 составили 1 437 единиц, а VF MPV 7 - 1 254 единицы.
По итогам первого полугодия Limo Green и VF 3 стали двумя самыми продаваемыми моделями VinFast во Вьетнаме: их совокупные поставки составили соответственно 27 927 и 23 781 автомобиль. За этот период компания также передала клиентам 20 167 автомобилей VF 5 и Herio Green, 14 045 автомобилей VF 6, 9 177 автомобилей VF MPV 7 и 6 849 автомобилей VF 7.
Кроме того, недавно VinFast представила VF 2 - компактный городской электромобиль и открыла приём предварительных заказов на эту модель во Вьетнаме по цене от 188 млн донгов (7 200 долларов США). Поставки, как ожидается, начнутся в сентябре 2026 года.