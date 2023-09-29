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Продавая углеродные кредиты от лесов, Вьетнам получил 41 миллион долларов США
Директор Департамента лесного хозяйства Чан Куанг Бао сообщил, что в октябре 2020 года Вьетнам подписал со Всемирным банком (ВБ) соглашение о выплате за сокращение выбросов в 6 провинциях Северо-Центрального региона, соответственно Вьетнам передаст ВБ 10,3 млн тонн по цене 5 долларов США/тонна, и 95% этой суммы будет засчитано как определяемые на национальном уровне вклады (NDC). На сегодняшний день юридические процедуры готовы, и ВБ перевел Вьетнаму 80% общей суммы, что эквивалентно 41,2 млн долларов США.
Согласно Соглашению о торговле суммой сокращении выбросов лесов в 11 провинциях Южно-Центрального и Центрального Нагорья, Вьетнам передаст LEAF/Emergent 5,15 млн тонн CO2 от сокращения выбросов лесов в этих двух регионах Вьетнама в период 2022–2026 гг. при минимальной цене 10 долларов США/тонну CO2. Вся сумма кредитов, проданных LEAF, будет засчитана в счет вклада Вьетнама в сокращение выбросов.
В Южно-Центральном и Центральном Нагорье общая площадь лесов составляет 4,29 млн га (3,16 млн га естественных лесов, 1,13 млн га посаженных лесов), что эквивалентно более 29% лесной площади всей страны, тем самым обладают особой важностью в точки зрения лесных ресурсов, биоразнообразия, и исходя из этого были выбраны для осуществления инициативы LEAF.
27 сентября Департамент лесного хозяйства и Emergent, координирующая организация Альянса по сокращению выбросов посредством расширенного финансирования лесного хозяйства (LEAF), совместно организовали семинар по обмену информацией об инициативе Альянса по сокращению выбросов за счет расширения финансирования лесного хозяйства для заинтересованных сторон.
Директор Департамента лесного хозяйства Чан Куанг Бао сообщил, что в октябре 2020 года Вьетнам подписал со Всемирным банком (ВБ) соглашение о выплате за сокращение выбросов в 6 провинциях Северо-Центрального региона, соответственно Вьетнам передаст ВБ 10,3 млн тонн по цене 5 долларов США/тонна, и 95% этой суммы будет засчитано как определяемые на национальном уровне вклады (NDC). На сегодняшний день юридические процедуры готовы, и ВБ перевел Вьетнаму 80% общей суммы, что эквивалентно 41,2 млн долларов США.
Согласно Соглашению о торговле суммой сокращении выбросов лесов в 11 провинциях Южно-Центрального и Центрального Нагорья, Вьетнам передаст LEAF/Emergent 5,15 млн тонн CO2 от сокращения выбросов лесов в этих двух регионах Вьетнама в период 2022–2026 гг. при минимальной цене 10 долларов США/тонну CO2. Вся сумма кредитов, проданных LEAF, будет засчитана в счет вклада Вьетнама в сокращение выбросов.
В Южно-Центральном и Центральном Нагорье общая площадь лесов составляет 4,29 млн га (3,16 млн га естественных лесов, 1,13 млн га посаженных лесов), что эквивалентно более 29% лесной площади всей страны, тем самым обладают особой важностью в точки зрения лесных ресурсов, биоразнообразия, и исходя из этого были выбраны для осуществления инициативы LEAF.