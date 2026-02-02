Программа «Весна родины» – песнь единения братских народностей

Красота культуры народности мыонг. Фото: Vietnam+



С 1 по 28 февраля 2026 года в Культурно-туристической деревне народностей Вьетнама (Дойфыонг, Ханой) пройдут февральские мероприятия под общей темой «Весна родины», посвящённые празднованию Партии и встрече Тэта Бинь Нго (2026).

Первым ключевым акцентом станет программа «Весенние краски всех уголков Родины», в рамках которой будет воссоздан обряд шествия Тэ-вэ-да народности кхмеров провинции Камау; представлено пространство традиционного Тэта Южного региона; культурное пространство Северного региона с весной в наследии земли Тханьхоа и весной на земле предков; обряды благословения и молитвы о мире в начале нового года Бинь Нго; пространство гонгов – «Весна великого нагорья Центрального Нагорья», а также обряды установки и снятия новогоднего бамбукового шеста «кэйнеу».

Наряду с этим пройдёт программа «Весенний фестиваль», знакомящая с атмосферой встречи Тэта в деревне народности мыонг, с проведением фестиваля метания кона народностями северных районов, а также с организацией «Семейной трапезы единения» народностей в общем доме.

Особое место в феврале занимает программа культурного обмена «Северо-Запад, когда приходит весна». В яркой весенней атмосфере представители различных народностей радостно встречают Тэт песнями, танцами и традиционными народными играми. Всё это создаёт оживлённую картину прихода весны, символ радости и общественного единства.

Программа народных песен и танцев «В деревню встречать Тэт» представляет произведения о весне на Центральном Нагорье, знакомит с народной музыкой и инструментами из бамбука, такими как дингпут, народный инструмент торынг, а также с мелодиями, воспевающими весну Центрального Нагорья.

Фотовыставки на темы «80 лет – уверенный Вьетнам» и «Краски культуры народностей Вьетнама» также являются важным акцентом в общем доме. Экспонируемые фотографии служат наглядным свидетельством устойчивой жизненной силы вьетнамского духа на протяжении 80 лет, одновременно передавая послание о любви к родине, стране и вьетнамскому народу, а также уверенности в всё более развитом Вьетнаме.

Посещая Культурно-туристическую деревню народностей Вьетнама – общий дом 54 братских народностей – в феврале, жители и туристы получают возможность погрузиться в обряды, фестивали и обычаи народностей, глубже понять их культурные особенности и традиционные формы встречи Тэта.