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Программа Ханоя способствует привлечению инвестиций и налаживанию деловых связей
27 сентября в Ханое открылась программа по продвижению бизнеса, в рамках которой на площади 1 тыс. м2 представлены инвестиционные возможности, налажены деловые связи и партнерские отношения.Программа, организованная совместно Агентством по продвижению Ханоя (HPA) и Ассоциацией молодого бизнеса Ханоя (HanoiBA), призвана помочь предприятиям и инвесторам представить свои силы и потенциал, продемонстрировать свою продукцию и потребности в сотрудничестве.
Буй Куанг Минь, вице-президент HanoiBA, заявил, что эта программа отражает внимание и поддержку властей к бизнес-сообществу, направленную на расширение его торговых возможностей и социально-экономическое развитие города.
Пространство разделено на множество секций, в которых около 100 предприятий демонстрируют свои товары и услуги. В рамках выставки будут проведены мероприятия по популяризации культуры и туризма, а также торгово-инвестиционные встречи.
Ожидается, что выставку посетят около 1000 посетителей.