Программа развития экологической промышленности Вьетнама на 2025–2030 годы
К 2030 году Вьетнам планирует внедрять отечественные технологии, оборудование и продукцию для очистки сточных вод, способные удовлетворить 70-80% местного спроса, с ориентацией на экспорт. По прогнозам, оборудование для борьбы с загрязнением воздуха обеспечит 60-70% бытовых потребностей, в то время как технологии переработки твердых и опасных отходов обеспечат 50-60% потребностей в сборе, транспортировке и сортировке, а также 60-70% потребностей в вторичной переработке. Планируется, что приборы для мониторинга окружающей среды обеспечат 20% внутреннего спроса. В программе также особое внимание уделяется новым технологиям и продуктам для производства энергии из отходов и защиты окружающей среды, особенно для отраслей, находящихся в процессе экономической реструктуризации.
Вьетнам планирует расширить свой рынок экологических товаров, повысить качество и конкурентоспособность продукции местного производства, одновременно расширяя возможности поставщиков. Усилия по продвижению торговли будут согласованы с национальными стратегиями по охране окружающей среды, экологичному росту, сокращению выбросов и экономике замкнутого цикла.
Одновременно правительство будет развивать экологические отраслевые службы, поощрять предприятия к эксплуатации очистных сооружений для сточных вод, твердых бытовых отходов, опасных отходов и выбросов, и все это при поддержании оборудования в соответствии с мировыми стандартами. Концепция всеобъемлюща: широкий спектр секторов экономики, работающих согласованно, привлекающих иностранные инвестиции и, в конечном счете, экспортирующих передовые технологии, оборудование и продукцию на мировые рынки.
В решении обозначены шесть ключевых задач и решений для воплощения этой концепции в жизнь. К ним относятся создание национальных центров экологической промышленности, содействие научно-технической деятельности и содействие предприятиям в области инноваций и цифровой трансформации, а также подготовка квалифицированных кадров для развития сектора.