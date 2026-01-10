Программа работы Постоянного комитета НС на 2026 год

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман подписал и обнародовал Резолюцию № 1946/NQ-UBTVQH15 о Программе работы Постоянного комитета НС на 2026 год, в которой чётко определены ключевые задачи и направления деятельности, подлежащие приоритетной реализации в течение года.

Заседание Постоянного комитета Национального собрания. (Фото: ВИА)

Согласно Резолюции, одним из первоочередных и особо важных направлений является подготовка выборов депутатов НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов. Постоянный комитет НС в координации с Национальным избирательным советом, Правительством, Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама, а также соответствующими органами и организациями продолжит реализацию Избирательного проекта; одновременно будет осуществляться строгий надзор за избирательным процессом и в полном объёме выполняться все предусмотренные законом функции и полномочия.



Наряду с этим Постоянный комитет НС сосредоточит усилия на подготовке, созыве и председательствовании на сессиях НС. Взаимодействие с Президентом государства, Правительством, Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама, Верховным народным судом, Верховной народной прокуратурой и соответствующими органами будет осуществляться в целях подготовки содержания, разработки проекта повестки и организации Первой и Второй сессий НС XVI созыва.



В случае необходимости Постоянный комитет НС будет готовить и проводить внеочередные сессии для своевременного рассмотрения и принятия важных и неотложных вопросов. Строгое руководство по соблюдению Регламента сессий НС, подведение итогов сессий и дальнейшее изучение путей совершенствования и обновления с целью повышения качества и эффективности деятельности НС также определены как постоянные задачи, связанные с требованиями развития демократии, верховенства закона, открытости, прозрачности, а также результативности и действенности.



В сфере законодательной деятельности Постоянный комитет НС сосредоточит руководство рассмотрением и представлением в НС для принятия законопроектов и резолюций с целью своевременного правового закрепления документов XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ, резолюций и заключений Центрального комитета Партии, а также указаний Политбюро и Секретариата.



Работа по конкретизации положений Конституции, обеспечению согласованности и единства правовой системы и её соответствия международным договорам, участником которых является Вьетнам, будет продолжать оставаться в центре внимания. На этой основе Постоянный комитет НС будет председательствовать и координировать с Правительством работу по консультированию и разработке Законодательных ориентиров на весь срок полномочий НС, издавать планы реализации после их утверждения, а также организовывать форумы по законотворчеству в научном, практико-ориентированном и эффективном ключе.



В области надзора Постоянный комитет НС поручит изучение и разработку Основных ориентиров надзорной деятельности на срок полномочий НС XVI созыва, чётко определив приоритеты и ключевые направления по годам, а также организует Форум НС по вопросам надзорной деятельности с целью повышения её качества, действенности и эффективности.



Кроме того, Постоянный комитет НС подготовит и даст заключения для представления в НС вопроса об избрании и утверждении лиц на руководящие государственные должности на Первой сессии НС XVI созыва, а также примет решения по вопросам организационной структуры и кадров в пределах своей компетенции.



В сфере внешней деятельности и международного сотрудничества Постоянный комитет НС будет руководить реализацией Программы деятельности на 2026 год с приоритетом на укрепление и углубление отношений с парламентами ключевых партнёров.



Согласно Резолюции, в 2026 году планируется проведение 4 очередных заседаний Постоянного комитета НС XV созыва и 9 очередных заседаний Постоянного комитета НС XVI созыва для рассмотрения и принятия решений по вопросам, входящим в его функции и полномочия.