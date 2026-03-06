Программа культурно-художественного обмена «Русская душа в сердце Вьетнама»

Генеральный секретарь То Лам вместе с делегатами присутствует на программе культурно-художественного обмена "Русская душа в сердце Вьетнама". (Фото: ВИА)

Вечером 5 марта в Ханое Министерство общественной безопасности (МОБ) Вьетнама совместно с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) организовало программу культурно-художественного обмена под названием «Русская душа в сердце Вьетнама».



В программе принял участие Генеральный секретарь То Лам.



Также присутствовали: член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, руководитель Канцелярии ЦК КПВ Фам Зя Тук; член Политбюро, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг; постоянный заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь, член Политбюро XIII созыва; Нгуен Суан Тханг, председатель Центрального теоретического совета, член Политбюро XIII созыва.



Со стороны МОБ Вьетнама присутствовал генерал полиции Лыонг Там Куанг, член Политбюро, Министр общественной безопасности.



Также участие в мероприятии принял Министр МЧС Российской Федерации Александр Куренков.



Это культурно-художественное мероприятие было организовано по случаю визита и рабочей поездки во Вьетнам делегации МЧС Российской Федерации. Программа, прошедшая во Дворце культуры труда вьетнамско-советской дружбы, ещё раз подтвердила отношения сотрудничества и глубокие чувства между Вьетнамом и Российской Федерацией в целом, а также между народами двух стран — Вьетнама и России.



В программе приняли участие ведущие художественные коллективы силовых структур двух стран: симфонический оркестр МЧС Российской Федерации, духовой оркестр командования мобильной полиции и Театр песни и танца сил народной общественной безопасности Вьетнама.

Выступление, представленное Ритуальным ансамблем сил Народной общественной безопасности Вьетнама. (Фото: ВИА)

Программа состояла из трёх частей и открылась приветственным выступлением духового оркестра командования мобильной полиции МОБ Вьетнама.



В первой части прозвучали произведения русской музыки в исполнении симфонического оркестра МЧС Российской Федерации с участием артистов Марии Кондратьевой, Антона Лисиченко и других.



Во второй части программы выступили артисты Театра песни и танца сил народной общественной безопасности — МОБ Вьетнама, представившие произведения, отражающие богатую культурную самобытность Вьетнама, а также популярные русские песни, хорошо известные вьетнамской публике, такие как «Вечер на рейде» и «Соловей», исполненные Бао Йен и Кхак Тиепом.



Особенно примечательной стала третья часть программы — дружеские совместные выступления артистов двух стран, продемонстрировавшие гармоничное сочетание культур и дух солидарности. Эти выступления стали ярким символом взаимной привязанности, обмена и культурно-художественного взаимодействия, способствуя укреплению взаимопонимания между народами Вьетнама и Российской Федерации.



Программа завершилась совместным хоровым исполнением артистами двух стран двух символических песен — «Флаг моей Родины» и «Отряд защитников Отечества», что подчеркнуло дух единства и прочную дружбу между двумя народами.



В последние годы Вьетнам и Российская Федерация поддерживают отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства, основанные на традиционной дружбе и взаимном доверии. Наряду с сотрудничеством в политике, экономике и сфере обороны и безопасности культурные и художественные обмены — особенно музыкальные, проводимые на регулярной основе, — способствуют укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.



Благодаря дипломатическим контактам в различных областях сотрудничество между МОБ Вьетнама и МЧС Российской Федерации в последние годы достигло многих практических результатов, особенно в сфере предупреждения и предотвращения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, спасательных операций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (обмен опытом, сотрудничество в области оборудования и технологий, подготовка кадров), а также в укреплении взаимодействия в области цифровой трансформации.