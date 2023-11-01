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Программа действий правительства Вьетнама по развитию железнодорожного транспорта

Правительство Вьетнама издало Постановление № 178/NQ-CP от 31 октября 2023 г. о программе действий правительства по реализации Заключения Политбюро № 49-KL/TW от 28 февраля 2023 г. об развитии железнодорожного транспорта Вьетнама до 2030 г., с перспективой до 2045 г. В программе действий правительства Вьетнама по развитию железнодорожного транспорта поставлены следующие задачи: информационно-пропагандистская работа, совершенствование институтов и политики, планирование железных дорог, мобилизация ресурсов для инвестиций в железнодорожный транспорт, совершенствование модели организации, управления и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры.

Для выполнения задачи по совершенствованию институтов и политики, в 2024-2026 годах Министерство транспорта Вьетнама разработает и внесёт изменение и дополнение в Закон о железных дорогах. Министерство планирования и инвестиций Вьетнама осуществит пересмотр, внесёт изменение и дополнение в Закон об инвестициях в целях их привлечения. Министерство финансов Вьетнама уделит приоритет выделению государственного бюджета на развитие железнодорожной науки и технологий. Тем временем Министерство науки и технологий Вьетнама будет отвечать за разработку механизмов и политики по содействию исследованиям и передаче науки и технологий в железнодорожном секторе.

Что касается завершения планирования железных дорог, Министерство планирования и инвестиций Вьетнама осуществляет разработку, рассмотрение и корректировку планирования железнодорожной сети страны на период 2021–2030 годов, с перспективой до 2050 года. Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама осуществляет контроль над завершением планирования системы туризма, связанного с планированием железнодорожной сети на период 2021–2030 годов, с перспективой до 2050 года.

Для мобилизации ресурсов для инвестиций в железнодорожный транспорт, в период с 2025 по 2045 год Министерство планирования и инвестиций Вьетнама уделяет приоритет выделению государственного бюджета для инвестиций в железнодорожную инфраструктуру, особенно в высокоскоростную железную дорогу «Север-Юг». Тем временем Министерство транспорта Вьетнама призывает бизнес-сообщество отрасли железнодорожного транспорта активно участвовать в инвестировании и строительстве транспортных объектов.

Согласно Программе действий правительства по реализации заключения Политбюро № 49-KL/TW о развитии железнодорожного транспорта, протяженность текущих железных дорог составляет 2440 км, а протяженность новых железных дорог составит 2417 км. Высокоскоростная железная дорога «Север-Юг» имеет протяженность 1545 км.

ВИА/ИЖВ

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