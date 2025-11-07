НОВОСТИ
Программа Вьетнама по искоренению курения через расширение зон без табака
Исследования показывают, что табачный дым содержит более 7 000 химических веществ, включая более 69 канцерогенов. Эти вещества вызывают воспаления и мутации клеток, приводя к хроническим заболеваниям и раку.
Во Вьетнаме употребление табака связано с 25 заболеваниями, включая инсульт, ишемическую болезнь сердца, хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ) и рак лёгких, одни из ведущих причин смерти в стране.
По данным Национальной онкологической больницы Вьетнама, 96,8 % пациентов с раком лёгких имели в анамнезе курение.
Табачный дым также наносит вред людям, которые регулярно подвергаются его воздействию (пассивное курение). Среди них супруги, дети, члены семьи и коллеги курильщиков. Пассивное курение может вызывать тяжёлые заболевания, такие как рак лёгких, инфекции дыхательных путей и сердечно-сосудистые расстройства. Риск ишемической болезни сердца у пассивных курильщиков на 25–30 % выше, чем у тех, кто не подвергается воздействию дыма.
Фам Хонг Куанг, стратегический советник Центра по охране окружающей среды и реагированию на изменение климата, отметил, что табачная промышленность оказывает серьёзное воздействие на экологию планеты. Каждый год мировая табачная индустрия производит около 6 трлн сигарет, создавая примерно 840 тыс. тонн отходов в виде фильтров — наиболее распространённого вида пластикового мусора в мире.
Эти фильтры действуют как «токсические бомбы», выделяя никотин, кадмий и мышьяк в почву и воду, нанося ущерб экосистемам.
Во Вьетнаме, где насчитывается около 15 млн курильщиков, ежегодное количество табачных отходов составляет тысячи тонн, усугубляя кризис пластикового загрязнения. Кроме того, около 4,5 млн гектаров земель ежегодно уничтожаются для выращивания табака и заготовки древесины для его сушки. Этот процесс также приводит к выбросу примерно 854 млн тонн CO₂, объёму, эквивалентному годовому уровню выбросов такой страны, как Финляндия.
Доктор Нгуен Чонг Кхоа, заместитель директора Департамента организации медицинских услуг при Министерстве здравоохранения, подчеркнул необходимость для министерств и профильных ведомств пересмотреть и усовершенствовать механизмы, политику и законодательство в области профилактики вреда от табака.
Он призвал ускорить реализацию планов по повышению налогов на табачные изделия, чтобы к 2030 году доля налогов составляла более 70 % от розничной цены, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Также он предложил расширить зоны, свободные от курения, усилить инспекционный контроль и строго применять меры наказания за нарушения. Образовательные и информационные кампании, по его словам, должны быть более разнообразными и адаптированными к местным условиям и целевым аудиториям.
Фам Хонг Куанг также рекомендовал разработать строгие правила и санкции против продажи, рекламы и употребления табачных изделий, особенно незаконных электронных сигарет и нагреваемого табака. Все формы рекламы, маркетинга и спонсорства, особенно в социальных сетях, должны быть полностью запрещены.
Он также предложил внедрить механизм расширенной ответственности производителя (EPR), согласно которому табачные компании должны нести финансовую ответственность за сбор и переработку производимых ими фильтров, в соответствии с Законом об охране окружающей среды 2020 года.
Кроме того, политики должны поддерживать фермеров в переходе от выращивания табака к более устойчивым сельскохозяйственным культурам, что позволит сократить вырубку лесов и выбросы углерода. Следует поощрять исследования воздействия табака на окружающую среду и разработку альтернатив, таких как биоразлагаемые фильтры.
Наконец, успешный опыт создания «зелёных зон», территорий, свободных от курения в школах, офисах и жилых кварталах, необходимо распространять по всей стране, чтобы формировать более здоровую и чистую окружающую среду.