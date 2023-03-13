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Прогноз: экспорт пангасиуса восстановится после третьего квартала
По данным Vietcombank Securities Limited Company (VCBS), спрос на эту рыбу резко упал с четвертого квартала прошлого года после положительных признаков в начале года. Падение на 20-30% наблюдалось в доходах от производства и экспорта продукта с ноября прошлого года из-за высоких запасов и инфляции в странах-импортерах.
Тенденция к снижению продолжилась в первый месяц 2023 года, с падением соответственно на 51 и 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Тем не менее, экспорт пангасиуса немного увеличился на 4% в феврале до 662 миллионов долларов США. Но VCBS предсказывает, что спрос будет продолжать снижаться на большинстве рынков до третьего квартала, когда наступят праздничные события в конце года и откроется китайский рынок.
По данным VCBS, в то время как высокие цены на корма и экстремальные погодные условия сказываются на мелких фермах, крупные предприятия усматривают в этом прекрасные возможности для расширения своей доли рынка благодаря самостоятельной поставке исходных материалов и применению замкнутого производственного процесса.
VCBS сообщила, что в 2022 году экспорт пангасиуса достиг рекордной отметки в 2,44 миллиарда долларов США, несмотря на высокую цену корма. В течение года наблюдался сильный рост доходов от экспорта рыбы, по меньшей мере, на 30%, полученных на большинстве рынков, особенно в некоторых странах Ближнего Востока на уровне 115-429%.
Фирма считает, что 2023 год по-прежнему будет хорошим годом для предприятий, которые могут продвигать свои преимущества в поставках материалов.
Экспортеры считают, что после длительного периода снижения выручки из-за низких цен на рыбу в первой половине этого года отечественные экспортеры восстановятся в третьем квартале.