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НОВОСТИ

Прогноз: экспорт пангасиуса восстановится после третьего квартала

По мнению аналитиков, благодаря лучшему снабжению входными материалами и применению замкнутого производственного процесса, рыбная промышленность преодолеет трудности и снова станет прибыльной в третьем квартале этого года. Данные Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) показали, что за первые два месяца этого года выручка от экспорта морепродуктов превысила 1,1 млрд долларов США, что на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом экспорт пангасиуса вырос на 38% до 240 млн долларов США.

По данным Vietcombank Securities Limited Company (VCBS), спрос на эту рыбу резко упал с четвертого квартала прошлого года после положительных признаков в начале года. Падение на 20-30% наблюдалось в доходах от производства и экспорта продукта с ноября прошлого года из-за высоких запасов и инфляции в странах-импортерах.

Тенденция к снижению продолжилась в первый месяц 2023 года, с падением соответственно на 51 и 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее, экспорт пангасиуса немного увеличился на 4% в феврале до 662 миллионов долларов США. Но VCBS предсказывает, что спрос будет продолжать снижаться на большинстве рынков до третьего квартала, когда наступят праздничные события в конце года и откроется китайский рынок.

По данным VCBS, в то время как высокие цены на корма и экстремальные погодные условия сказываются на мелких фермах, крупные предприятия усматривают в этом прекрасные возможности для расширения своей доли рынка благодаря самостоятельной поставке исходных материалов и применению замкнутого производственного процесса.

VCBS сообщила, что в 2022 году экспорт пангасиуса достиг рекордной отметки в 2,44 миллиарда долларов США, несмотря на высокую цену корма. В течение года наблюдался сильный рост доходов от экспорта рыбы, по меньшей мере, на 30%, полученных на большинстве рынков, особенно в некоторых странах Ближнего Востока на уровне 115-429%.

Фирма считает, что 2023 год по-прежнему будет хорошим годом для предприятий, которые могут продвигать свои преимущества в поставках материалов.

Экспортеры считают, что после длительного периода снижения выручки из-за низких цен на рыбу в первой половине этого года отечественные экспортеры восстановятся в третьем квартале.

ВИА/ИЖВ

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