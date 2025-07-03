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Прогноз: экспортный профицит Вьетнама достигнет 4 миллиардов долларов США в первой половине 2025 года

Министерство промышленности и торговли Вьетнама прогнозирует, что объем внешней торговли страны, включая как экспорт, так и импорт, за первые шесть месяцев 2025 года превысит ранее поставленные цели. Это создаёт важный импульс для дальнейшего роста экспорта во второй половине года. Согласно оценке Министерства, общий объем внешней торговли за январь–июнь 2025 года составит примерно 426–430 миллиардов долларов США, увеличившись на 15,5–15,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Из этого объема экспорт оценивается на уровне 215–217 миллиардов долларов, что на 13,8–14% больше, чем за тот же период прошлого года. Профицит торгового баланса составит от 3,4 до 4 миллиардов долларов США. Эти показатели соответствуют и даже превосходят сценарий роста экспорта, утверждённый в Постановлении №25/NQ-CP от 5 февраля 2025 года.

Товары с высокой динамикой роста: промышленные изделия (электроника, текстиль, обувь); сельскохозяйственная продукция.

Благодаря проактивному подходу к колебаниям на мировом рынке, экспорт текстиля продолжает демонстрировать устойчивый рост. В мае 2025 года объем экспорта составил 3,84 миллиарда долларов США, что на 6% больше, чем в мае 2024 года. Это рекордный показатель за все майские месяцы, включая май 2022 года — пик "сверхпокупок" после COVID-19.

В настоящее время вьетнамский текстиль экспортируется на 132 рынка, при этом США остаются крупнейшим рынком с объемом в 6,97 миллиарда долларов, рост составил 17%.

По данным Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, за первые шесть месяцев 2025 года экспорт сельхозпродукции составил около 18,3 миллиарда долларов, увеличившись на 16,8% в годовом выражении.

Особенно выделяется кофе, экспорт которого достиг 5,5 миллиарда долларов, почти удвоившись по сравнению с 2,7 миллиардами долларов за аналогичный период 2024 года и превысив годовой показатель за весь 2024 год (5,4 млрд). Это первый случай, когда экспорт кофе достиг такого уровня уже в первой половине года.

Министерство промышленности и торговли отмечает общую тенденцию восстановления внешней торговли, которая соответствует прогнозируемым сценариям роста. Однако остаются риски: политика крупных стран, колебания мировых цен, геополитические конфликты.

Целевой показатель экспорта на 2025 год — 450 миллиардов долларов США (рост на 12%). При сохранении текущих темпов роста цель остаётся достижимой.

ИЖВ/ВИА

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