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Прогноз: экспортный профицит Вьетнама достигнет 4 миллиардов долларов США в первой половине 2025 года
Из этого объема экспорт оценивается на уровне 215–217 миллиардов долларов, что на 13,8–14% больше, чем за тот же период прошлого года. Профицит торгового баланса составит от 3,4 до 4 миллиардов долларов США. Эти показатели соответствуют и даже превосходят сценарий роста экспорта, утверждённый в Постановлении №25/NQ-CP от 5 февраля 2025 года.
Товары с высокой динамикой роста: промышленные изделия (электроника, текстиль, обувь); сельскохозяйственная продукция.
Благодаря проактивному подходу к колебаниям на мировом рынке, экспорт текстиля продолжает демонстрировать устойчивый рост. В мае 2025 года объем экспорта составил 3,84 миллиарда долларов США, что на 6% больше, чем в мае 2024 года. Это рекордный показатель за все майские месяцы, включая май 2022 года — пик "сверхпокупок" после COVID-19.
В настоящее время вьетнамский текстиль экспортируется на 132 рынка, при этом США остаются крупнейшим рынком с объемом в 6,97 миллиарда долларов, рост составил 17%.
По данным Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, за первые шесть месяцев 2025 года экспорт сельхозпродукции составил около 18,3 миллиарда долларов, увеличившись на 16,8% в годовом выражении.
Особенно выделяется кофе, экспорт которого достиг 5,5 миллиарда долларов, почти удвоившись по сравнению с 2,7 миллиардами долларов за аналогичный период 2024 года и превысив годовой показатель за весь 2024 год (5,4 млрд). Это первый случай, когда экспорт кофе достиг такого уровня уже в первой половине года.
Министерство промышленности и торговли отмечает общую тенденцию восстановления внешней торговли, которая соответствует прогнозируемым сценариям роста. Однако остаются риски: политика крупных стран, колебания мировых цен, геополитические конфликты.
Целевой показатель экспорта на 2025 год — 450 миллиардов долларов США (рост на 12%). При сохранении текущих темпов роста цель остаётся достижимой.