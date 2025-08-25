Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Прогноз: тайфун №5 «Каджики» достигнет силы 13–14 баллов при выходе на сушу

Утром 25 августа, несмотря на то, что центр тайфуна №5 «Каджики» ещё не вышел на сушу, в центральных провинциях Вьетнама уже зафиксированы сильные дожди и очень сильный ветер. Согласно данным наблюдений, основные осадки выпали в регионе Центрального Вьетнама, особенно в провинциях Хатинь, Куангчи и Нгеан. Суммарное количество осадков с вечера 24 августа до 10 часов утра 25 августа в отдельных районах превысило 300 мм. Так, в уезде Камсуен (пров. Хатинь) за три часа выпало 176 мм дождя.

К 10 часам утра сила тайфуна достигала уровня 13–14 баллов с порывами до 16, его центр находился в 120 км от побережья провинции Нгеан и в 100 км от Хатиня, продолжая двигаться на запад-северо-запад со скоростью 10–15 км/ч, что медленнее по сравнению с ранним утром. Прогнозируется, что при подходе к побережью Хатиня и Нгеана сила тайфуна ослабнет до уровня конца 13-го — начала 14-го балла.

По словам Май Ван Кхиема, директора Национального гидрометеорологического центра, направляясь к морским районам Хатиня и Тханьхоа, тайфун, по оценкам, через несколько часов выйдет на сушу, главным образом в северной части Хатиня и провинции Нгеан. Предполагаемое время выхода — с 15:00 до 18:00 сегодняшнего дня. Период наиболее сильного и опасного ветра охватит зону радиусом около 100 км: в северной части Хатиня, в приграничных с Нгеаном коммунах (бывший уезд Нгисуан), в районах провинции Нгеан и южной части Тханьхоа ветер может превышать 12-й балл, с порывами до 14–15.

С учётом очень больших осадков, выпавших и ожидаемых 25–26 августа, метеорологи предупреждают о крайне высокой угрозе селевых потоков и оползней. Дожди будут особенно сильными и в западных районах Нгеана и Хатиня, а также распространятся на Футхо, Хоабинь, Лаокай и другие северные провинции. В связи с этим угроза селевых потоков и оползней сохранится в течение ближайших 2–3 суток.

Особое беспокойство вызывает то, что тайфун «Каджики» оставляет гораздо меньше времени для подготовки по сравнению с тайфуном «Яги». Когда «Яги» вошёл в Восточное море 3 сентября 2024 года, у властей и населения было около четырёх суток для реагирования. В случае с «Каджики» прошло всего два дня с момента его выхода в море и до выхода на сушу в Северо-Центральном Вьетнаме. Это делает процесс подготовки и реагирования на столь мощный тайфун чрезвычайно срочным и напряжённым.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

