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Прогноз погоды на 24 июля: Тайфун №4 движется на юго - юго-восток
К 4 часам утра 25 июля тайфун изменит направление и будет двигаться на северо-восток со скоростью 20–25 км/ч. Ожидается, что центр тайфуна окажется примерно на широте 17,9° северной и долготе 120,8° восточной, на севере острова Лусон (Филиппины), интенсивность тайфуна ослабеет до 8 баллов, порывы до 10 баллов. Опасная зона сузится до 15,0–19,0° северной широты и к востоку от 117,5° восточной долготы.
К 4 часам утра 26 июля тайфун продолжит движение на северо-восток со скоростью 25–30 км/ч и постепенно ослабеет до области низкого давления в районе 23,0° северной широты и 124,3° восточной долготы. Скорость ветра снизится ниже 6 баллов.
Метеоэксперты предупреждают, что судам, находящимся в северной части Восточного моря, следует внимательно следить за прогнозами, заблаговременно принимать меры предосторожности и обеспечивать безопасность.
Из-за воздействия циркуляции тайфуна №3 в сочетании с юго-западным муссоном с 24 по ночь 25 июля в Северном Вьетнаме, Тханьхоа и Нгеан ожидаются умеренные и сильные дожди, местами очень сильные. Общее количество осадков — 60–130 мм, местами более 250 мм. Существует опасность ливней с интенсивностью свыше 100 мм за 3 часа, особенно в горных и предгорных районах Севера.
Во второй половине дня и ночью 24 июля на Центральном плато и в Восточной части Южного Вьетнама также ожидаются дожди с грозами, местами сильные (15–30 мм, местами более 80 мм). Во время гроз возможны смерчи, молнии, град и сильные порывы ветра.
Согласно прогнозам, начиная с 26 июля, интенсивность дождей в Северном Вьетнаме, Тханьхоа и Нгеан будет снижаться. Уровень риска стихийного бедствия из-за сильных дождей — 1.
Затяжные ливни могут привести к затоплению низменных районов, городских и промышленных зон, к внезапным паводкам на малых реках и ручьях, а также к оползням в горных районах. Угроза внезапных паводков и оползней существует в следующих провинциях: Шонла, Лаокай, Футхо, Тханьхоа и Нгеан. Жителям и местным властям следует заблаговременно принять меры предосторожности и внимательно следить за прогнозами.
В столице Ханое облачно, временами дожди с грозами, местами возможны сильные дожди. Ветер восточный и юго-восточный, 2–3 балла. Во время гроз возможны смерчи, молнии, град и сильный ветер. Минимальная температура: 24–26°C. Максимальная температура: 29–31°C.