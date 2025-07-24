Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Прогноз погоды на 24 июля: Тайфун №4 движется на юго - юго-восток

Согласно данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, в 4 часа утра 24 июля центр тайфуна №4 находился примерно на широте 16,7° северной и долготе 118,3° восточной, в восточной части северной акватории Восточного моря. Максимальная скорость ветра вблизи центра шторма составляет 8–9 баллов по шкале Бофорта (62–88 км/ч), порывы — до 11 баллов.
  Направление движения Тайфуна №4 в 4:00 24 июля.  
Прогноз на следующие 12 часов: тайфун будет двигаться на юго - юго-восток со скоростью около 15 км/ч. К 16 часам того же дня центр тайфуна будет находиться примерно на широте 16,3° северной и долготе 119,3° восточной, всё ещё над восточной частью северной акватории Восточного моря. Сила ветра усилится до 9–10 баллов (75–102 км/ч), порывы до 12 баллов. Опасная зона в Восточном море в это время определяется между 15,0 и 18,5° северной широты и к востоку от 116,5° восточной долготы. Уровень риска стихийного бедствия в этом районе — 3.

К 4 часам утра 25 июля тайфун изменит направление и будет двигаться на северо-восток со скоростью 20–25 км/ч. Ожидается, что центр тайфуна окажется примерно на широте 17,9° северной и долготе 120,8° восточной, на севере острова Лусон (Филиппины), интенсивность тайфуна ослабеет до 8 баллов, порывы до 10 баллов. Опасная зона сузится до 15,0–19,0° северной широты и к востоку от 117,5° восточной долготы.

К 4 часам утра 26 июля тайфун продолжит движение на северо-восток со скоростью 25–30 км/ч и постепенно ослабеет до области низкого давления в районе 23,0° северной широты и 124,3° восточной долготы. Скорость ветра снизится ниже 6 баллов.

Метеоэксперты предупреждают, что судам, находящимся в северной части Восточного моря, следует внимательно следить за прогнозами, заблаговременно принимать меры предосторожности и обеспечивать безопасность.

Из-за воздействия циркуляции тайфуна №3 в сочетании с юго-западным муссоном с 24 по ночь 25 июля в Северном Вьетнаме, Тханьхоа и Нгеан ожидаются умеренные и сильные дожди, местами очень сильные. Общее количество осадков — 60–130 мм, местами более 250 мм. Существует опасность ливней с интенсивностью свыше 100 мм за 3 часа, особенно в горных и предгорных районах Севера.

Во второй половине дня и ночью 24 июля на Центральном плато и в Восточной части Южного Вьетнама также ожидаются дожди с грозами, местами сильные (15–30 мм, местами более 80 мм). Во время гроз возможны смерчи, молнии, град и сильные порывы ветра.

Согласно прогнозам, начиная с 26 июля, интенсивность дождей в Северном Вьетнаме, Тханьхоа и Нгеан будет снижаться. Уровень риска стихийного бедствия из-за сильных дождей — 1.

Затяжные ливни могут привести к затоплению низменных районов, городских и промышленных зон, к внезапным паводкам на малых реках и ручьях, а также к оползням в горных районах. Угроза внезапных паводков и оползней существует в следующих провинциях: Шонла, Лаокай, Футхо, Тханьхоа и Нгеан. Жителям и местным властям следует заблаговременно принять меры предосторожности и внимательно следить за прогнозами.

В столице Ханое облачно, временами дожди с грозами, местами возможны сильные дожди. Ветер восточный и юго-восточный, 2–3 балла. Во время гроз возможны смерчи, молнии, град и сильный ветер. Минимальная температура: 24–26°C. Максимальная температура: 29–31°C.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман и супруга посетили клуб Вовинам в Сенегале

Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман и супруга посетили клуб Вовинам в Сенегале

По сообщению специального корреспондента ВИА, во второй половине дня 23 июля (по местному времени), в рамках официального визита в Сенегал, председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман и его супруга Нгуен Тхи Тхань Нга вместе с председателем Национального собрания Сенегала Маликом Ндиай и членами высокопоставленной делегации Вьетнама посетили клуб Вовинам в столице Дакар. Гости стали свидетелями впечатляющих показательных выступлений, подготовленных учениками Федерации Вовинам Сенегала.
ПОДРОБНЕЕ

Top