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Прогноз погоды на 22 июля: Тайфун №3 вызывает сильное волнение на море, в Северном Вьетнаме — проливные дожди и наводнения

По данным Национального гидрометеорологического центра Вьетнама, утром 22 июля тайфун №3 (Вифа) продолжает двигаться в западно-юго-западном направлении, приближаясь к побережью северных провинций Вьетнама с ветром силой 9–10 баллов, порывами до 13 баллов, вызывая сильнейшее волнение на море и обширные проливные дожди. Местные власти от Куангнина до Нгеан оперативно принимают меры реагирования.
  Путь и место тайфуна №3 (Вифа) в 5:00 утра 22 июля. Фото: thoitietvietnam  
По состоянию на 4:00 утра 22 июля, центр тайфуна находился приблизительно на широте 20,5° северной и долготе 107,2° восточной, примерно в 140 км от Куангниня, 70 км от Хайфона, 80 км от Хынгйена и 100 км от Ниньбиня. Максимальная скорость ветра вблизи центра тайфуна составляет 9–10 баллов (75–102 км/ч), порывы до 13 баллов. Тайфун движется в западно-юго-западном направлении со скоростью 15 км/ч.

Согласно прогнозу, к 16:00 22 июля на участке от Хайфона до Тханьхоа ожидается сильный ветер силой до 8 баллов, порывы до 10 баллов. Предполагается, что в ранние часы 23 июля тайфун выйдет вглубь суши и ослабнет до области низкого давления на границе между Вьетнамом и Лаосом.

На море в северной части Тонкинского залива фиксируется ветер 7–8 баллов, вблизи центра тайфуна — 9–10 баллов, порывы до 13 баллов; высота волн 3–5 метров, море сильно штормит. В южной части залива — ветер 6–7 баллов, местами до 8 баллов, порывы до 11 баллов; волны 2–4 метра.

На суше в провинциях от Куангниня до Нгеан — ветер 7–8 баллов, вблизи тайфуна — 9–10 баллов, порывы до 13 баллов. Во внутренних районах — таких как Хайфон, Хынгйен, Бакнинь, Ханой, Ниньбинь и Тханьхоа — ожидается ветер до 6 баллов, порывы до 7–8 баллов.

Метеослужба предупреждает, что сильный ветер может повалить деревья, опоры ЛЭП, повредить крыши домов, особенно в прибрежных районах и густонаселённых городах.

Ожидается штормовой нагон воды на уровне 0,5–1 метра в прибрежных районах от Хынгйена до Куангнина. На некоторых прибрежных гидропостах зафиксированы высокие уровни воды: Хонзау — 3,9–4,1 м, Кыаонг — 4,6–5 м, Чако — 3,6–4 м, Балат — 2,4–5 м.

Высокий риск подтоплений возможен в устьях рек и прибрежных районах в полдень и во второй половине дня 22 июля, особенно в низкорасположенных городах, таких как Халонг, Хайфон, Намдинь и Ниньбинь.

С раннего утра 22 июля и до 23 июля в дельтовых провинциях Северного Вьетнама, а также в Тханьхоа и Нгеан ожидаются очень сильные дожди с общим количеством осадков 200–300 мм, в отдельных местах — более 500 мм. В горных провинциях Северного Вьетнама и Хатиня — от 70 до 150 мм, местами — свыше 250 мм.

В столице Ханое облачно, ожидаются сильные и очень сильные дожди. Ветер постепенно усиливается до 6 баллов, порывы — до 7–8 баллов. Температура: минимальная — 24–26°C, максимальная — 27–29°C.

ИЖВ/ВИА

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