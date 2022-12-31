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НОВОСТИ

Прогноз доходов госбюджета на 2023 год вырос на 0,4%

Доходы государственного бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 1,62 квадриллиона донгов (68,5 млрд долларов США), что на 0,4% больше, чем в 2022 году, согласно опубликованному отчету о государственном бюджете. Согласно отчету, недавно опубликованному Министерством финансов, расходы государственного бюджета составят 2,07 квадриллиона донгов, что на 16,3% больше по сравнению с оценкой этого года.

Между тем, ожидается, что ВВП страны вырастет примерно на 6,5%, а доход на душу населения достигнет примерно 4.400 долларов США. Производственный и обрабатывающий сектор будет составлять от 25,4 до 25,8% национального ВВП, а индекс потребительских цен (ИПЦ) вырастет примерно на 4,5% в год. Ожидается, что уровень бедности снизится на 1-1,5%.

Перерасход государственного бюджета прогнозируется на уровне 455,5 трлн донгов, что эквивалентно 4,42% национального ВВП.

В отчете также представлены основные решения, касающиеся управления финансами и государственным бюджетом в течение года, с акцентом на реагирование на сложные изменения внутренней и международной ситуации, поддержание макроэкономической стабильности, контроль над инфляцией и проведение основных экономических балансов.

В нем упоминается укрепление системы сбора в государственный бюджет, а также изменение, дополнение и совершенствование институтов налогового управления для обеспечения точного и своевременного сбора налогов и сборов.

Согласно отчету, будет повышена ответственность руководителей соответствующих ведомств и сокращены ненужные расходы.

ВИА/ИЖВ

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