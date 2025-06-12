НОВОСТИ
Прогноз ВВП Вьетнама понижен на фоне неопределенности мировой политики
Несмотря на пересмотр в сторону понижения, Вьетнам остается в числе стран с наиболее позитивными перспективами на предстоящий год, причем его прогноз по-прежнему значительно выше, чем у других стран региона, что обусловлено активным частным потреблением и государственными инвестициями, сообщает ОЭСР.
Однако ожидается, что нестабильная ситуация в мировой торговле будет оказывать негативное влияние на общую динамику.
По мнению ОЭСР, фискальная политика Вьетнама будет продолжать поддерживать рост за счет ускорения государственных инвестиций, предупреждая о появлении инфляционного давления, которое может заставить перейти к более нейтральной фискальной политике.
Государственный банк Вьетнама сохранил экспансионистскую монетарную политику с июня 2023 года, включая снижение ставок и целевые показатели роста кредитования. Хотя ожидается, что эта политика продолжится, ОЭСР призвала внимательно следить за инфляционным риском, связанным с запланированным повышением пенсий и минимальной заработной платы.
Между тем, в своем недавнем отчете об экономике Вьетнама сингапурский банк United Overseas Bank (UOB) отметил, что вьетнамский донг заметно подешевел после того, как США объявили о новых взаимных тарифных мерах в начале апреля.
Государственный банк Вьетнама рассмотрит возможность смягчения монетарной политики, однако обесценивание вьетнамского донга по-прежнему вызывает беспокойство.
UOB ожидает, что центральный банк сохранит ставку рефинансирования на уровне 4,5 %. Возврат к допандемическим ставкам в 4% или ниже возможен, если рынок труда ослабнет, а валютный рынок стабилизируется, отметили в UOB.
Банк также понизил прогноз роста экономики Вьетнама до 6% в 2025 году, по сравнению с предыдущим прогнозом в 7%.