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НОВОСТИ

Прогноз ВВП Вьетнама понижен на фоне неопределенности мировой политики

Несколько международных организаций понизили прогноз экономического роста Вьетнама с 7 % до 6 % - 6,2 % в 2025 году из-за неопределенности глобальной политики и замедления экспорта в связи с обострением торговой напряженности. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует экономический рост Вьетнама на уровне 6,2% в этом году и 6% в следующем.

Несмотря на пересмотр в сторону понижения, Вьетнам остается в числе стран с наиболее позитивными перспективами на предстоящий год, причем его прогноз по-прежнему значительно выше, чем у других стран региона, что обусловлено активным частным потреблением и государственными инвестициями, сообщает ОЭСР.

Однако ожидается, что нестабильная ситуация в мировой торговле будет оказывать негативное влияние на общую динамику.

По мнению ОЭСР, фискальная политика Вьетнама будет продолжать поддерживать рост за счет ускорения государственных инвестиций, предупреждая о появлении инфляционного давления, которое может заставить перейти к более нейтральной фискальной политике.

Государственный банк Вьетнама сохранил экспансионистскую монетарную политику с июня 2023 года, включая снижение ставок и целевые показатели роста кредитования. Хотя ожидается, что эта политика продолжится, ОЭСР призвала внимательно следить за инфляционным риском, связанным с запланированным повышением пенсий и минимальной заработной платы.

Между тем, в своем недавнем отчете об экономике Вьетнама сингапурский банк United Overseas Bank (UOB) отметил, что вьетнамский донг заметно подешевел после того, как США объявили о новых взаимных тарифных мерах в начале апреля.

Государственный банк Вьетнама рассмотрит возможность смягчения монетарной политики, однако обесценивание вьетнамского донга по-прежнему вызывает беспокойство.

UOB ожидает, что центральный банк сохранит ставку рефинансирования на уровне 4,5 %. Возврат к допандемическим ставкам в 4% или ниже возможен, если рынок труда ослабнет, а валютный рынок стабилизируется, отметили в UOB.

Банк также понизил прогноз роста экономики Вьетнама до 6% в 2025 году, по сравнению с предыдущим прогнозом в 7%.

ВИА/ИЖВ

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