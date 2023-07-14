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Прогнозируется, что авиационный рынок сильно восстановится во втором полугодии
По прогнозам Администрации гражданской авиации Вьетнама (CAAV), летом этого года внутренний авиационный рынок вырастет на 7-10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, достигнув 3,5-3,7 млн. пассажиров в месяц (в июне и августе) и 4,2-4,5 млн. пассажиров в июле.
Директор CAAV Динь Вьет Тханг возлагал большие надежды на перспективы внутреннего и международного авиационного рынка во втором квартале 2023 года.
По прогнозам, на внутреннем рынке будет наблюдаться рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как международный рынок постепенно восстанавливается, достигнув примерно 74% от уровня до пандемии COVID-19, сказал он.
Вьетнамские авиалинии запланировали увеличить количество рейсов, чтобы удовлетворить спрос пассажиров на поездки, сосредоточив внимание на маршрутах в пункты назначения с высоким туристическим спросом, такие как Ханой и Хошимин, в Дананг, Камрань, Фукуок, Далат, Куиньон и Туйхоа, среди прочих.
CAAV сообщила, что вьетнамские авиалинии в настоящее время выполняют 66 маршрутов, соединяющих Ханой, Хошимин и Дананг с 19 аэропортами по всей стране, совершая более 650 рейсов в день.
В дополнение к увеличению частоты полетов по существующим маршрутам авиакомпании также запустили новые маршруты.
За первые шесть месяцев авиакомпания перевезла 34,7 млн. пассажиров, в том числе 14,7 млн. иностранцев, что на 49,6% и почти в пять раз больше, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
По оценкам ведомства, за отчетный период воздушным транспортом было перевезено 483 000 тонн грузов, что на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В нем прогнозируется, что в оставшиеся месяцы года международный авиационный рынок будет восстанавливаться более быстрыми темпами по сравнению с предыдущими месяцами 2023 года.
52 иностранные авиакомпании и пять местных выполняют рейсы по 143 международным маршрутам, соединяющим 29 стран и территорий Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки с Ханоем, Данангом, Хошимином, Камранью, Фукуоком и Далатом.
На некоторых рынках зафиксирован высокий рост по сравнению с допандемическим уровнем, включая Таиланд, Индонезию и Австралию (рост на 10-30%). Японский рынок достиг уровня, аналогичного уровню 2019 года.
Вьетнамские авиалинии также открыли новые маршруты в Индию, Австралию и Казахстан, в частности, вьетнамские и китайские авиалинии усилят свою деятельность на маршрутах из Камрани, Дананга и Далата в более чем 40 городов Китая посредством туристических чартерных рейсов.