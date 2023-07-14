Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Прогнозируется, что авиационный рынок сильно восстановится во втором полугодии

По прогнозам Администрации гражданской авиации Вьетнама (CAAV), летом этого года внутренний авиационный рынок вырастет на 7-10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, достигнув 3,5-3,7 млн. пассажиров в месяц (в июне и августе) и 4,2-4,5 млн. пассажиров в июле.
По прогнозам Администрации гражданской авиации Вьетнама (CAAV), летом этого года внутренний авиационный рынок вырастет на 7-10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, достигнув 3,5-3,7 млн. пассажиров в месяц (в июне и августе) и 4,2-4,5 млн. пассажиров в июле.

Директор CAAV Динь Вьет Тханг возлагал большие надежды на перспективы внутреннего и международного авиационного рынка во втором квартале 2023 года.

По прогнозам, на внутреннем рынке будет наблюдаться рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как международный рынок постепенно восстанавливается, достигнув примерно 74% от уровня до пандемии COVID-19, сказал он.

Вьетнамские авиалинии запланировали увеличить количество рейсов, чтобы удовлетворить спрос пассажиров на поездки, сосредоточив внимание на маршрутах в пункты назначения с высоким туристическим спросом, такие как Ханой и Хошимин, в Дананг, Камрань, Фукуок, Далат, Куиньон и Туйхоа, среди прочих.

CAAV сообщила, что вьетнамские авиалинии в настоящее время выполняют 66 маршрутов, соединяющих Ханой, Хошимин и Дананг с 19 аэропортами по всей стране, совершая более 650 рейсов в день.

В дополнение к увеличению частоты полетов по существующим маршрутам авиакомпании также запустили новые маршруты.

За первые шесть месяцев авиакомпания перевезла 34,7 млн. пассажиров, в том числе 14,7 млн. иностранцев, что на 49,6% и почти в пять раз больше, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По оценкам ведомства, за отчетный период воздушным транспортом было перевезено 483 000 тонн грузов, что на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В нем прогнозируется, что в оставшиеся месяцы года международный авиационный рынок будет восстанавливаться более быстрыми темпами по сравнению с предыдущими месяцами 2023 года.

52 иностранные авиакомпании и пять местных выполняют рейсы по 143 международным маршрутам, соединяющим 29 стран и территорий Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки с Ханоем, Данангом, Хошимином, Камранью, Фукуоком и Далатом.

На некоторых рынках зафиксирован высокий рост по сравнению с допандемическим уровнем, включая Таиланд, Индонезию и Австралию (рост на 10-30%). Японский рынок достиг уровня, аналогичного уровню 2019 года.

Вьетнамские авиалинии также открыли новые маршруты в Индию, Австралию и Казахстан, в частности, вьетнамские и китайские авиалинии усилят свою деятельность на маршрутах из Камрани, Дананга и Далата в более чем 40 городов Китая посредством туристических чартерных рейсов.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top