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Прогнозируется увеличение потоков денежных переводов в конце года

По мнению экспертов, денежные переводы во Вьетнам растут с начала 2023 года и продолжат увеличиваться в оставшиеся месяцы года, особенно в преддверии традиционного Нового года по лунному календарю (праздника Тэт). Заместитель директора отделения Государственного банка Вьетнама (SBV) в городе Хошимин Нгуен Дык Лень сообщил, что по состоянию на конец сентября в крупнейший экономический центр юга страны поступило более 6,68 млрд долл. США в виде денежных переводов, что на 40% больше, чем в прошлом году, и составляет 101,3% от прошлогоднего показателя.

Нгуен Дык Лень отметил, что для привлечения большего количества денежных переводов в конце года кредитные учреждения должны работать над повышением качества обслуживания, а банки - уделять внимание популяризации услуг по переводу и получению денежных переводов, а также местному социально-экономическому развитию и деловому климату среди вьетнамцев, проживающих за рубежом.

Доктор Нгуен Чи Хиеу, эксперт по финансово-банковским вопросам, отметил, что в условиях глобального экономического кризиса за первые девять месяцев текущего года город Хошимин получил внушительный объем денежных переводов.

Он привел статистику отделения SBV в городе Хошимине, согласно которой город занимает лидирующие позиции по притоку денежных переводов в течение последних пяти лет: в 2018 году их объем составил 44,1% от общего объема по стране, в 2019 году - 48%, в 2020 году - 53,8%, в 2021 году - 52,8%, в 2022 году - 55,03%.

По данным Всемирного банка, Вьетнам входит в десятку ведущих стран мира по объему денежных переводов.

Активный рост притока денежных переводов оказал поддержку денежно-кредитному и валютному рынкам в условиях колебаний курсов сильных валют и высоких темпов инфляции в ряде стран, подчеркнул он.

Львиная доля денежных переводов из Азии составила 53,1% от общего объема, отметил он, подчеркнув, что этот рост объясняется экономической и политической стабильностью в регионе, а также расширением международных экономических связей и трудового сотрудничества.

Около 5,3 млн вьетнамцев проживают в 130 странах и территориях мира, из них 2 млн имеют связи с городом или являются его уроженцами.

Объем денежных переводов во Вьетнам ежегодно превышает 10 млрд долл. США. В прошлом году объем денежных переводов в страну вырос почти на 5%, составив 19 млрд долл. США.

ВИА/ИЖВ

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