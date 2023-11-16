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Прогнозируется увеличение потоков денежных переводов в конце года
Нгуен Дык Лень отметил, что для привлечения большего количества денежных переводов в конце года кредитные учреждения должны работать над повышением качества обслуживания, а банки - уделять внимание популяризации услуг по переводу и получению денежных переводов, а также местному социально-экономическому развитию и деловому климату среди вьетнамцев, проживающих за рубежом.
Доктор Нгуен Чи Хиеу, эксперт по финансово-банковским вопросам, отметил, что в условиях глобального экономического кризиса за первые девять месяцев текущего года город Хошимин получил внушительный объем денежных переводов.
Он привел статистику отделения SBV в городе Хошимине, согласно которой город занимает лидирующие позиции по притоку денежных переводов в течение последних пяти лет: в 2018 году их объем составил 44,1% от общего объема по стране, в 2019 году - 48%, в 2020 году - 53,8%, в 2021 году - 52,8%, в 2022 году - 55,03%.
По данным Всемирного банка, Вьетнам входит в десятку ведущих стран мира по объему денежных переводов.
Активный рост притока денежных переводов оказал поддержку денежно-кредитному и валютному рынкам в условиях колебаний курсов сильных валют и высоких темпов инфляции в ряде стран, подчеркнул он.
Львиная доля денежных переводов из Азии составила 53,1% от общего объема, отметил он, подчеркнув, что этот рост объясняется экономической и политической стабильностью в регионе, а также расширением международных экономических связей и трудового сотрудничества.
Около 5,3 млн вьетнамцев проживают в 130 странах и территориях мира, из них 2 млн имеют связи с городом или являются его уроженцами.
Объем денежных переводов во Вьетнам ежегодно превышает 10 млрд долл. США. В прошлом году объем денежных переводов в страну вырос почти на 5%, составив 19 млрд долл. США.