Прогнозируется резкое восстановление внутреннего спроса на покупки

По данным Министерства промышленности и торговли, возобновление туризма будет стимулировать спрос на покупки и потребление, а перспективы внутреннего потребления будут более радужными благодаря восстановлению производства, возвращению на работу работников и увеличению доходов.

Министерство заявило, что будет продолжать внимательно следить за спросом и предложением, ценами на товары первой необходимости, чтобы своевременно принимать меры регулирования; тесно координировать свои действия с министерствами и секторами в области управления ценами, чтобы контролировать цены и предотвращать накопление, спекуляцию и манипулирование ценами.

Оно будет координировать работу с отделами промышленности и торговли населенных пунктов, внося обоснованные рекомендации и предложения по стабилизации рынка.

Общий доход страны от розничных продаж товаров и услуг в мае достиг 477,3 трлн. донгов (20,5 млрд. долл. США), что на 4,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эта цифра увеличилась на 9,7% в годовом исчислении до 2.257 трлн. донгов за первые 5 месяцев года.

Эксперты связывают положительные результаты с обилием товаров и ростом покупательной способности./