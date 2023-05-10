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Прогнозируется бум экспорта дуриана
Таможенная статистика показывает, что в первом квартале Вьетнам заработал 153 миллиона долларов США от экспорта дуриана, что более чем в 8,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом на долю Китая приходится до 87% доли рынка, что составляет почти 134 миллиона долларов США в обороте.
Соседняя страна также была крупнейшим покупателем вьетнамских фруктов и овощей в рассматриваемый период с долей 41%. Помимо дуриана и драконьего фрукта, он импортировал большое количество вьетнамских бананов, джекфрута и манго.
Прогнозируется, что экспорт овощей и фруктов из Вьетнама будет продолжать активно расти во втором квартале и в течение всего года и достигнет годового дохода в размере 4 миллиардов долларов США, что на 20% больше, чем в 2022 году.
Примечательно, что в этом году страна, вероятно, заработает 1 миллиард долларов США от экспорта дуриана.