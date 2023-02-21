НОВОСТИ
Провинция Южный Чхунчхон в Южной Корее продвигает экспорт сельскохозяйственной продукции во Вьетнам
Это первый случай, когда местность Кореи открыла свое торговое представительство во Вьетнаме.
Генеральный директор JM Group Ким Юнг Мин назначен торговым представителем Нонсана в Хошимине. Ожидается, что через JM Group город Нонсан будет экспортировать во Вьетнам сельскохозяйственную продукцию, такую как клубника, груши, картофель и соленые морепродукты, на общую сумму около 2,6 млрд. вон (более 2 млн. долл. США) в ближайшие 3 года.
Мэр города Нонсан Пэк Сон Хён оценил, что открытие торгового представительства во Вьетнаме создаст благоприятные условия для местных предприятий, помогая сельскохозяйственной продукции Нонсана выйти на многие другие рынки по всему миру. Власти города Нонсана будет оказывать административную и финансовую поддержку, организовывать консультации по импорту и экспорту, а также собирать информацию о ситуации на местном рынке через это представительство.
Мэр Пэк Сон Хён подтвердил, что Вьетнам является важным торговым партнером Южной Кореи в Юго-Восточной Азии.
Торговое сотрудничество между Вьетнамом и Южной Кореей значительно выросло в 2022 году с оборотом в 88 млрд. долл. США. Две страны стремятся достичь цели увеличения двустороннего товарооборота до 100 млрд. долл. США в 2023 году и 150 млрд. долл. США в 2030 году в сбалансированном и устойчивом направлении, включая расширение экспорта вьетнамской водной, морской продукции и сезонных фруктов на корейский рынок.