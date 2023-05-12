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НОВОСТИ

Провинция Хынг-йен продвигает возможности сотрудничества в России

До России делегация провинции Хынг-йен побывала в Беларуси, работала с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси По сообщению корреспондента ВИА в России, в рамках командировки в Россию делегация провинции Хынг-йен во главе с заместителем председателя Народного комитета провинции Нгуен Зуй Хынгом провела рабочие встречи с комитетом Исполнительным комитетом вьетнамской ассоциации в г. Санкт-Петербург и посетила планировку города.

Во второй половине дня 10 мая в многофункциональном комплексе «Ханой – Москва» в Москве делегация встретилась и поработала с уроженцами Хынг-йена в России. Представитель Исполкома Ассоциации уроженцев Хынг-йен кратко проинформировал о текущем состоянии ассоциации, насчитывающей около 200 членов, в основном осуществляющих деятельность в двух крупнейших коммерческих центрах Москвы, Люблино и Садоводе.

В последние годы из-за влияния пандемии COVID-19 и конфликта на Украине вьетнамцы в России в целом и уроженцы Хынг-йен в частности столкнулись со многими трудностями. Однако в Ассоциации всегда царят сплоченность, инициатива и креативный дух, воля выйти из трудной ситуации. Представитель ассоциации выступил с предложением об укреплении отношений и содействии развитию провинции, в котором предложил продвигать инвестиционный проект в родном городе, и установлять побратимство с российской, а именно Свердловской областей на Урале...

Выступая на встрече, заместитель председателя Народного комитета провинции Хынг-йен Нгуен Зуй Хынг подчеркнул священные чувства, которые вьетнамские экспатрианты питают к своей родине, подчеркнув солидарность и любовь вьетнамского народа к вьетнамцам. Он подтвердил, что провинция всегда создает благоприятные условия для соотечественников-бизнесменов в России, чтобы они могли инвестировать в свою родную провинцию, и рассмотрит предложения ассоциации по дальнейшему сближению людей со своими корнями.

До России делегация провинции Хынг-йен побывала в Беларуси, работала с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, а также с представителями Минского областного правительства по перспективам сотрудничества между двумя населенными пунктами.

ВИА/ИЖВ

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