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Провинция Хынгйен привлекла 1,4 миллиарда долларов США прямых иностранных инвестиций в 2024 году
Среди стран с наибольшим количеством проектов и объемом инвестиций - Япония с 178 проектами и зарегистрированным капиталом более 3,8 млрд долларов США, что составляет почти 46 %; Республика Корея с 159 проектами и более 1,4 млрд долларов США; и Китай с 173 проектами и более 1,3 млрд долларов США.
В 2024 году доходы бюджета провинции достигли более 40 триллионов донгов (более 1,57 миллиарда долларов США), увеличившись почти на 25 % по сравнению с прошлым годом и превысив годовой план на 23 %.
В частности, внутренние доходы достигли почти 36 трлн донгов, увеличившись почти на 25% по сравнению с прошлым годом и превысив прогноз на 23%; доходы от импортно-экспортной деятельности составили более 4,5 трлн донгов, увеличившись более чем на 26% и превысив прогноз на 26%.
Некоторые внутренние источники доходов также увеличились по сравнению с прошлым годом, например, доходы от предприятий с иностранными инвестициями достигли 3,3 трлн донгов, увеличившись более чем на 19%; регистрационные сборы - 825 млрд донгов, увеличившись почти на 85%; налог на доходы физических лиц - более 1,9 трлн донгов, увеличившись почти на 35%; и доходы от земельных отношений - более 13 трлн донгов, увеличившись более чем на 91%.
Примечательно, что индекс промышленного производства провинции в 2024 году, по оценкам, вырастет на 10,84% по сравнению с предыдущим годом. В частности, перерабатывающая и обрабатывающая промышленность выросла почти на 10 %, производство и распределение электроэнергии, газа, горячей воды и пара - почти на 11 %, а деятельность по водоснабжению и утилизации отходов - более чем на 31 %.
Валовой региональный внутренний продукт (ВРВП) провинции Хынгйен в 2024 году вырос на 7,7% в рамках запланированного показателя 7,5-8%, заняв 27-е место среди 63 провинций и городов центрального подчинения по всей стране.
В 2025 году провинция планирует достичь экономического роста на 8%, роста индекса промышленного производства на 10%, роста промышленного и строительного производства на 11%, торговли и сферы услуг на 3%, сельского хозяйства и аквакультуры на 5,5%, дохода на душу населения в 131,4 млн донгов, общего объема социальных инвестиций в 78,855 трлн донгов и экспортного оборота в 8,5 млрд долларов США.Хынгйен также рассчитывает собрать 44,92 триллиона донгов в государственный бюджет и достичь уровня урбанизации в 48%.