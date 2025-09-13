Провинция Хынгйен привлекла почти 1,6 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций за восемь месяцев

По данным Департамента финансов провинции, только в августе Хынгйен выдал лицензии или принципиальное одобрение 26 новым проектам и согласовал увеличение капитала ещё по семи, общий объём инвестиций превысил 300 млн долларов США.

В настоящее время в провинции реализуется 3917 действующих проектов, включая 903 с привлечением прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и 3014 внутренних, с совокупным объёмом зарегистрированного капитала свыше 41 млрд долларов США. Более 1100 проектов сосредоточено в индустриальных парках и экономических зонах, где работают 544 проекта с ПИИ и 581 внутренний проект с общим уставным капиталом более 19 млрд долларов США.

За первые восемь месяцев текущего года внутренние инвестиции составили 144 проекта на сумму свыше 4,7 млрд долларов США. При этом власти провинции отмечают рост прямых иностранных инвестиций как «светлое пятно» в инвестиционном потоке.

Недавно Хынгйен принимал делегации крупных корпораций, в том числе нидерландской CTP и австралийской Haemologic Biotech, что подтверждает перспективы реализации масштабных проектов в будущем.

В стратегическом плане провинция делает ставку на привлечение инвестиций в обрабатывающую промышленность, инфраструктуру промышленных парков и кластеров, высокотехнологичное сельское хозяйство, торговлю, логистику, а также в развитие городских и жилых комплексов, включая экотауны и курортные районы. Приоритетными остаются также транспорт, здравоохранение и высокотехнологичная переработка отходов.

Параллельно власти готовят предложение о создании Свободной экономической зоны Хынгйен по образцу СЭЗ Тайбинь. Предполагается, что новая зона станет стратегически расположенной и динамичной площадкой для инвесторов, обеспечивающей свободу предпринимательства, движение капитала и мобильность талантов, а также выполняющей роль «ворот», соединяющих север Вьетнама с мировыми рынками.