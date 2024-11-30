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Провинция Хайзыонг экспортирует помело в ЕС
В поставку входят грейпфруты с красной мякотью из Тантака и зеленой кожицей, выращенные в провинции Хоабинь. Выращенные в соответствии со строгими техническими стандартами и стандартами безопасности пищевых продуктов, они были собраны, обработаны и упакованы на предприятии в Хайзыонге, чтобы соответствовать требованиям ЕС к импорту.
Нгуен Нгок Нам, заместитель генерального директора FUSA-Eco Hoa Binh, сказал, что в 2022 году компания экспортировала 120 тонн, но из-за неблагоприятных погодных условий в 2024 году объем экспорта оценивается в 60 тонн. Тем не менее, международные потребители отмечают высокое качество грейпфрутов Хоабинь.
В ближайшем будущем компания планирует освоить рынок Ближнего Востока. Она также намерена долгосрочно сотрудничать с сельскохозяйственным сектором Хоабиня, чтобы расширить глобальный охват местной продукции.
Для повышения экспортной стоимости FUSA-Eco Hoa Binh обратилась к местным властям с просьбой помочь фермерам улучшить качество продукции, приобрести дополнительные коды плантаций и придерживаться строгих стандартов выращивания, чтобы обеспечить превосходное качество и внешний вид фруктов.
Хоабинь может похвастаться 10 240 гектарами цитрусовых, из которых 5 400 гектаров отведены под грейпфруты. Основные районы выращивания включают уезды Лыонгшон, Танлак и Йентхуи, где ежегодно выращивается примерно 109 000 тонн. Провинция выдала 35 кодов экспортных плантаций, чтобы облегчить доступ на международные рынки.
Нгуен Хонг Йен, глава поддепартамента растениеводства и защиты растений, отметил, что 2024 год станет новой вехой в экспорте красноплодных и зеленокожих грейпфрутов Танлак, после успеха грейпфрутов Зиен в предыдущие годы. В этом году объем экспорта прогнозируется на уровне 250-300 тонн, ориентированных на такие рынки, как ЕС, США и Великобритания. Скромные по количеству, эти экспортные поставки, тем не менее, закладывают основу для расширения выхода на внутренний и международный рынок.
Грейпфруты из Хоабиня уже добились значительных успехов: в 2022 году они вышли на рынок Великобритании, а в 2023 году - на рынок США. Эти достижения подтверждают репутацию провинции как производителя высококачественной сельскохозяйственной продукции. В планах на будущее - выход на рынки Японии и Республики Корея, при этом усилия будут направлены на соответствие международным стандартам, укрепление бренда и развитие торговли.
Благодаря комплексным мерам Хоабинь стремится укрепить свои позиции в мировом секторе сельскохозяйственного экспорта и повысить стоимость своих цитрусовых.