Провинция Хайзыонг экспортирует помело в ЕС

В поставку входят грейпфруты с красной мякотью из Тантака и зеленой кожицей, выращенные в провинции Хоабинь. Выращенные в соответствии со строгими техническими стандартами и стандартами безопасности пищевых продуктов, они были собраны, обработаны и упакованы на предприятии в Хайзыонге, чтобы соответствовать требованиям ЕС к импорту.