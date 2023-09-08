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Провинция Хажанг была названа ведущим развивающимся направлением Азии
На церемонии вручения премии World Travel Awards (WTA) 2023, которая состоялась в Хошимине 6 сентября, северная горная провинция, известная своими опасными горными перевалами, обошла девять других претендентов: Бандар-Сери-Бегаван в Брунее, Флорес в Индонезии, Ко Куд в Таиланде, Малакку в Малайзии, Мориоку и Окинава в Японии, Пномпень в Камбодже, остров Сумба в Индонезии и Тайбэй на Тайване.
«Ведущее развивающееся направление Азии» - важная категория WTA, в которой основное внимание уделяется оценке смежных критериев, таких как экологический ландшафт, культурная самобытность, ценности наследия, безопасность, а также цивилизованность и дружелюбные люди.
По словам Чан Дык Куи, будучи удостоенным премии, известной как «Оскар мировой индустрии туризма», имидж Хажанг укрепился, подтвердив свое важное и прочное положение на региональной туристической карте. Эта награда является наглядным свидетельством усилий, приложенных туристической индустрией Хажанг.
По словам представителя провинции, провинция мобилизовала ресурсы для развития своего туризма, улучшения туристических связей с другими населенными пунктами Вьетнама и продвижения своего туризма на цифровых платформах.
По данным провинциального департамента культуры, спорта и туризма, в 2022 году провинция привлекла около 2,3 миллиона посетителей, а доходы от туризма составили более 4,5 трлн донгов (187 млн долларов США).
За первые восемь месяцев этого года провинция приняла более 1,9 миллиона посетителей, в том числе почти 189.000 иностранных гостей. Общий доход от туризма оценивается почти в 4 трлн донгов.
Туризм в Хажанге развивается устойчивым образом, превращая провинцию в привлекательное место для местных и международных туристов и постепенно становясь ключевым сектором экономики провинции.
Хажанг - древняя земля, где проживают более 20 этнических групп: монги, тай, зао, нунг и жай, у которых есть своя собственная традиционная культура, образ жизни и обычаи, а также увлекательные фестивали, которые особенно интересны посетителям и исследователям.
Регион включает в себя множество исторических реликвий и величественных пейзажей, таких как Небесные врата, двойные горы Куанба в районе Куанба; дворец короля Монгов Выонг, столб национального флага Лунг Ку в районе Донгван; перевал Мапиленг в районе Меовак; и живописные террасные поля в Хоанге Су Фи и многое другое. Они привлекают множество посетителей, которые приезжают сюда развлечься или исследовать местность.
В 2010 году Карстовое плато Донгван в районе Донгван было официально признано ЮНЕСКО глобальным карстовым геопарком, первым в своем роде во Вьетнаме и вторым в Юго-Восточной Азии (после парка Лангкави в Малайзии).