НОВОСТИ

Провинция Футхо приняла около 6,5 млн туристов в период Дня поминовения королей Хунгов 2026 года

В период Дня поминовения королей Хунгов — Фестиваля храма Хунгов 2026 года провинция Футхо зафиксировала значительный рост туристического потока по сравнению с предыдущим годом, тем самым продолжая утверждать свой статус одного из ведущих направлений культурно-духовного туризма, где сосредоточены истоки национальных ценностей.
По информации Департамента культуры, спорта и туризма провинции Футхо, в рамках Дня поминовения королей Хунгов и Недели культуры и туризма Земли предков 2026 года было проведено множество масштабных и ярких мероприятий, охвативших как историко-культурный комплекс храма Хунгов, так и такие районы, как Вьетчи, Ванфу, Нонгчанг, Тханьмиэу… В этот период регион принял около 6,5 млн туристов, что примерно на 12% больше по сравнению с 2025 годом.

Заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции Футхо Нгуен Тхи Хонг Тхюи отметила, что 2026 год стал первым годом проведения фестиваля в новом пространстве развития после административного объединения, с рядом заметных новшеств. Мероприятия были разработаны с акцентом на расширение туристического опыта, сочетание традиционных ценностей и современных туристических продуктов. Большое количество туристов привлекли такие программы, как фестиваль уличной народной культуры, выступления с пением шоан в древних деревнях, конкурсы по приготовлению баньчынг и баньзай, ночные туры в храме Хунгов, художественные мероприятия и ярмарки местной продукции.

Согласно данным платформы Agoda, количество поисковых запросов на размещение в провинции Футхо примерно за месяц до праздника увеличилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с пиком в основные дни фестиваля (с 24 по 26 апреля). Фейерверк высокого уровня в парке Ванланг (район Вьетчи) вечером 25 апреля также стал ярким событием, способствовавшим увеличению загрузки гостиниц в центральной части.

Для достижения этих результатов провинция Футхо заблаговременно и комплексно реализовала организационные меры, направленные на превращение Дня поминовения королей Хунгов — Фестиваля храма Хунгов в образцовый национальный фестиваль. В частности, было усилено информирование и пропаганда культурного поведения на празднике; тщательно подготовлены меры по обеспечению общественного порядка, безопасности дорожного движения, санитарии окружающей среды и профилактике заболеваний.

Положительные результаты текущего фестивального сезона не только принесли значительные доходы туристическо-сервисному сектору региона, но и способствовали укреплению имиджа Футхо как дружелюбного и привлекательного направления, постепенно утверждающегося на карте культурно-духовного туризма страны.

ИЖВ/ВИА

Генсек, Президент То Лам провёл первое заседание Совета обороны и безопасности на срок 2026–2031 годов

Генсек, Президент То Лам провёл первое заседание Совета обороны и безопасности на срок 2026–2031 годов

Утром 28 апреля в Ханое Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам, Верховный главнокомандующий Народными вооружёнными силами Вьетнама, Председатель Совета обороны и безопасности провёл первое заседание Совета на срок 2026–2031 годов после утверждения Национальным собранием XVI созыва состава Совета нового срока.
