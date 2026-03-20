Провинция Футхо делает ставку на привлечение высококачественных прямых иностранных инвестиций

Северная провинция Футхо в 2026 году ускоряет стратегический переход к привлечению качественных прямых иностранных инвестиций (ПИИ), делая ставку на передовые технологии, устойчивое развитие и создание долгосрочной ценности.

В 2025 году провинция привлекла около 1,51 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ) наряду почти с 10 млрд долларов внутренних вложений. В настоящее время на её территории реализуются 735 проектов с ПИИ общей стоимостью 13,2 млрд долларов США из 27 стран и территорий.

Ранее в этом году делегация деловых кругов Торгово-промышленной палаты провинции Кёнгидо Республики Корея (РК) посетила Футхо для оценки инвестиционного климата и индустриальных парков. Представляя сферы производства, вспомогательных отраслей, высоких технологий, логистики и услуг, делегация подписала ряд меморандумов о взаимопонимании, направленных на развитие сотрудничества и создание основы для средне- и долгосрочных проектов.

Республика Корея (РК) остаётся крупнейшим инвестором провинции: объём зарегистрированного капитала корейских проектов составляет почти 5 млрд долларов США, что соответствует примерно 53% от общего числа проектов и 40% совокупного объёма прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Крупные корейские компании, включая Daewoo Bus, Partron Vina, Interflex и Haesung Vina, работают эффективно, обеспечивая стабильной занятостью почти 200 тыс. работников.

Футхо реализует комплекс синхронных мер по улучшению инвестиционного климата, включая дальнейшее продвижение административной реформы, совершенствование промышленной инфраструктуры и развитие кадрового потенциала, наряду с более адресным продвижением инвестиций в отношении ключевых партнёров.

К приоритетным направлениям относятся электроника, полупроводники, вспомогательные отрасли промышленности, логистика, возобновляемая энергетика и экологически чистое производство, что соответствует переходу провинции к модели устойчивого роста.

В 2026 году Футхо ставит цель привлечь более 1,1 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и около 70 трлн вьетнамских донгов, или 2,66 млрд долларов США, внутренних вложений, позиционируя себя как одно из ведущих инвестиционных направлений в период 2026–2030 годов.

Для привлечения дополнительных инвестиций усилия будут сосредоточены на упрощении процедур, сокращении сроков рассмотрения и расширении цифровизации административных услуг для инвесторов. Одновременно провинция продвигает синхронное развитие промышленных парков и кластеров, прежде всего транспортных связей с автомагистралями и ключевыми экономическими коридорами, а также расчищает земельные участки и модернизирует коммунальную и логистическую инфраструктуру для поддержки крупных проектов.

Развитие человеческих ресурсов остаётся одним из центральных приоритетов: усиливается взаимодействие между предприятиями, учреждениями профессионального образования и университетами, чтобы удовлетворить спрос на квалифицированную рабочую силу в высокотехнологичных отраслях.

Одновременно политика привлечения инвестиций переориентируется на более инициативный и адресный подход с акцентом на транснациональные корпорации и стратегических партнёров из Республики Корея, Японии, Сингапура и Таиланда. Также будет усилена поддержка инвесторов после выдачи лицензий для содействия реализации проектов.

Как отметили власти провинции, долгосрочная стратегия сосредоточена на отраслях с высокой добавленной стоимостью и нацелена на формирование в предстоящие годы современной и устойчивой промышленной экосистемы.