Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Провинция Тэйнинь привлекает 22 новых проекта ПИИ в этом году

По словам заместителя председателя Народного комитета провинции Нгуен Хонг Тхань, в юго-западной провинции Тэйнинь в этом году было реализовано 22 новых проекта с иностранными инвестициями общим капиталом 115 миллионов долларов США.

 

Он отметил, что 143 миллиона долларов США были влиты в 16 текущих проектов в этом районе, которые также привлекли 15 новых проектов с внутренними инвестициями на сумму более 4,7 триллиона донгов (188,94 миллиона долларов США).

По словам чиновника, Тэйнинь направил рабочую группу на Форум экономического и торгового сотрудничества Цзянсу (Китай) - Тэйнинь (Вьетнам) в китайской провинции 27 августа, в ходе которого вьетнамский населенный пункт пообещал обеспечить наилучшие условия для инвесторов и оказать им поддержку.

Тэйнинь строит экономическую зону Мокбай с промышленностью, городскими районами и логистикой в качестве ключевых элементов развития, стремясь превратить ее в выдающуюся и динамично развивающуюся приграничную экономическую зону региона и страны. В то же время, ожидается, что ускоренный проект строительства скоростной автомагистрали Хошимин-Мокбай, проект аэропорта Тэйнинь, а также строительство дорог и промышленных парков создадут инвестиционные возможности в этом районе.

В настоящее время в Тэйнинь действуют шесть промышленных парков общей площадью около 3 500 гектаров, почти 80 из которых уже заняты. Провинция располагает фондом промышленных земель площадью более 800 гектаров, добавил Нгуен Хонг Тхань.

По его словам, по состоянию на 15 августа в Тэйнинь было реализовано 377 действующих проектов с общим капиталом 9,83 млрд долларов США, в том числе 75 проектов с китайскими инвестициями на сумму около 5 млрд долларов США.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Экономика растет, а жизнь людей все больше улучшается

Экономика растет, а жизнь людей все больше улучшается

Спустя 79 лет (2 сентября 1945 г. - 2 сентября 2024 г.) Вьетнам из отсталой мелкомасштабной сельскохозяйственной экономики превратился в диверсифицированную экономику с растущей долей промышленности, торговли, сферы услуг и и переходит в период содействия индустриализации и модернизации страны.
ПОДРОБНЕЕ

Top