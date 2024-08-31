НОВОСТИ
Провинция Тэйнинь привлекает 22 новых проекта ПИИ в этом году
Он отметил, что 143 миллиона долларов США были влиты в 16 текущих проектов в этом районе, которые также привлекли 15 новых проектов с внутренними инвестициями на сумму более 4,7 триллиона донгов (188,94 миллиона долларов США).
По словам чиновника, Тэйнинь направил рабочую группу на Форум экономического и торгового сотрудничества Цзянсу (Китай) - Тэйнинь (Вьетнам) в китайской провинции 27 августа, в ходе которого вьетнамский населенный пункт пообещал обеспечить наилучшие условия для инвесторов и оказать им поддержку.
Тэйнинь строит экономическую зону Мокбай с промышленностью, городскими районами и логистикой в качестве ключевых элементов развития, стремясь превратить ее в выдающуюся и динамично развивающуюся приграничную экономическую зону региона и страны. В то же время, ожидается, что ускоренный проект строительства скоростной автомагистрали Хошимин-Мокбай, проект аэропорта Тэйнинь, а также строительство дорог и промышленных парков создадут инвестиционные возможности в этом районе.
В настоящее время в Тэйнинь действуют шесть промышленных парков общей площадью около 3 500 гектаров, почти 80 из которых уже заняты. Провинция располагает фондом промышленных земель площадью более 800 гектаров, добавил Нгуен Хонг Тхань.
По его словам, по состоянию на 15 августа в Тэйнинь было реализовано 377 действующих проектов с общим капиталом 9,83 млрд долларов США, в том числе 75 проектов с китайскими инвестициями на сумму около 5 млрд долларов США.