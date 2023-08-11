НОВОСТИ
Провинция Тьенжанг хорошо выполняет рекомендации ЕС по борьбе с ННН-промыслом
10 августа Руководящий комитет по борьбе с ННН-промыслом провинции Тьенжанг провел конференцию для подведения итогов первых 7 месяцев года работы по борьбе с ННН-промыслом и реализации решений по этой проблеме в оставшиеся месяцы 2023 года.
На конференции заместитель председателя Народного комитета провинции Тьензянг Фам Ван Чонг призвал ведомства и отрасли на всех уровнях ужесточить решительные меры по предотвращению и борьбе с ННН-промыслом и приложить усилия к отмене жёлтой карточки, выданной ЕС рыбному сектору. Он также высоко оценил усилия и решимость руководителей местностей и соответствующие органы в реализации решений по предотвращению и борьбе с ННН-промыслом.
В частности, провинция Тьенжанг хорошо выполняет рекомендации ЕС, продолжает преодолевать ограничения, активно контролирует работу рыболовных судов, отслеживает происхождение морепродуктов и строго соблюдает закон. Соответствующие органы, такие как Депертамент сельского хозяйства и развития деревни, Командование пограничной охраны провинции Тьенжанг, полиция и местности усиляют контроль за работой рыболовных судов, куглосуточно дежурят в портах и оперативно выполняют требования компетенного органа по отслеживанию продукции.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Тьенжанг Фам Ван Чонг также поручил отраслевым ведомствам и местностям провинции усилить агитационно-пропагандистскую работу против незаконной добычи морепродуктов и распространить положения закона среди владельцев судов. Коммуны и районы, занимающиеся рыболовством, играют ключевую роль в повышении осведомленности жителей о предотвращении ННН-промысла. Кроме того, руководителям коммуны и районов необходимо следить и оперативно находить рыболовные суда, нарущающие чужие воды.
По данным Руководящего комитета по борьбе с ННН-промыслом в провинции Тьенжанг насчитывается 1 286 рыболовных судов общей мощностью более 402 000 кВт и 9 261 рыбак. За первые 7 месяцев 2023 года 100% рыболовных судов прошли через процедуры регистрации. По всей провинции насчитывается 938 рыболовных судов с установленным оборудованием для морской навигации.
Работа по сертификации морепродуктов и прослеживаемости рыбной продукции была проведена в соответствии с Законом о рыболовстве и с рекомендациями ЕС. Провинция продолжает вести агитационно-пропагандистские мероприятия по борьбе с ННН-промыслом через СМИ.