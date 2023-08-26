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Провинция Тханьхоа расширяет сотрудничество с 6 провинциями и городами Восточной части Южного Вьетнама в сфере туризма
«В провинции Тханьхоа расположен аэропорт Тхосуан. В пиковые дни здесь каждый день выполняются 25 рейсов в Хошимин и обратно. Мы сосредотачиваем ресурсы на превращении аэропорта Тхосуан в международный аэропорт для встречи иностранных туристов. В ближайшее время мы намерены встретить туристов из Японии, Южной Кореи, Таиланда и Сингапура».
На конференции Ассоциации туризма провинции Тханьхоа, города Хошимин и 5 провинций Восточной части Южного Вьетнама был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. В этом году провинция Тханьхоа стремится принять 12 млн. отечественных и иностранных туристов.