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Провинция Тханьхоа расширяет сотрудничество с 6 провинциями и городами Восточной части Южного Вьетнама в сфере туризма

25 августа в городе Хошимине народный комитет провинции Тханьхоа организовал конференцию по укреплению туристических связей с городом Хошимином и 5 провинциями Восточной части Южного Вьетнама: Тэйнинь, Биньзыонг, Биньфыок, Донгнай, Бариа-Вунгтау. Выступая на конференции, Нгуен Ван Тхи – постоянный заместитель председателя народного комитета провинции Тханьхоа, отметил, что Тханьхоа, включая в себя  горные, равнинные, срединные и морские территории, обладает грандиозным туристическими потенциалом. В частности, ЮНЕСКО признала цитадель династии Хо объектом всемирного культурного наследия. Нгуен Ван Тхи сказал:

«В провинции Тханьхоа расположен аэропорт Тхосуан. В пиковые дни здесь каждый день выполняются 25 рейсов в Хошимин и обратно. Мы сосредотачиваем ресурсы на превращении аэропорта Тхосуан в международный аэропорт для встречи иностранных туристов. В ближайшее время мы намерены встретить туристов из Японии, Южной Кореи, Таиланда и Сингапура».

На конференции Ассоциации туризма провинции Тханьхоа, города Хошимин и 5 провинций Восточной части Южного Вьетнама был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. В этом году провинция Тханьхоа стремится принять 12 млн. отечественных и иностранных туристов.

VOV/VNA

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